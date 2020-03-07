Keira Knightley 'Göğüslerim sarktı' dedi ve cüretkar sahnelere veda etti

İngiliz oyuncu Keira Knightley, cüretkar sahnelere veda etti.

Keira Knightley

34 yaşındaki Knightley, iki çocuğu olduğunu belirterek bundan böyle açık sahnelerde oynamayacağını söyledi.

Rol aldığı Karayip Korsanları filmiyle kariyerinde iyi bir çıkış yakalayan sonra da iddialı yapımlarda kamera karşısına geçen Keira Knightley, daha gençken kamera karşısında çıplak kaldığında kendini rahat hissettiğini ama artık bu konudaki görüşünün değiştiğini söyledi.

Knightley, iki çocuk dünyaya getirdikten sonra bedensel görüntüsünün değiştiğini bu yüzden film ekibinin önünde soyunmak istemediğini anlattı.

The Financial Times'a konuşan Knightley "Göğüslerim sarktı" diye konuştu.

James Righton ile evliliğinden, dört yaşında Eddie ve geçen yıl doğan Delilah adlı iki kızı bulunan Keira Knightley " Bedenimle gerçekten mutluyum.

Harika bir şey yaptı. Fakat aynı zamanda orada öyle bütün film ekibinin önünde çıplak durmak istemiyorum" dedi.

Keira Knightley, geçen yıl Alexander Skarsgard ile birlikte kamera karşısına geçtiği Aftermath filmindeki sevişme sahnelerinde dublör kullanmıştı.

Keira Knightley kimdir? Keira Knightley, 26 Mart 1985 yılında Teddington, İngiltere’de doğdu.8 yaşında ülkesinde televizyon filmlerinde oynamaya başladı. A Village Affair (1994) Innocent Lies (1995), Treasure Seekers (1996) ve Coming Home (1998) gibi çeşitli filmlerde rol aldı.

1999’da yeniden çevrilmeye başlanan Yıldız Savaşları filminin ilkinde Kraliçe Amidala’nın yerine geçen nedime Sabé rolünde idi. Makyajları tamamlandığında Padmé Amidala rolünü oynayan Natalie Portman’la kendisini anneleri bile birbirlerinden ayıramamıştı.

Ancak tanınmasını sağlayan film hiç beklenmedik bir filmdi. Hintli kadın yönetmen Gurinder Chadhanın futbolcu olmak isteyen Hintli bir kızın hikayesini anlattığı küçük bütçeli “Bend it Like Beckham” (Hayatımın Çalımı Beckham) filminde oynayarak birden sadece İngiltere’de değil bütün dünyada adını duyurdu.

Film Altın Küre’ye aday gösterilirken Knightley Londra Film Eleştirmenleri Birliği’nden (London Critics Circle Film Awards) En İyi Yeni Yüz ödülü almış, Online Film Critics Society Awards ve Phoenix Film Critics Society Awards’da En İyi Çıkış Yapan Oyuncu dallarrında ödüle aday gösterilmişti.

2003 yılında Amerikalı yapımcı Jerry Bruckheimer, ona Karayip Korsanları filminde baş kadın oyuncu rolünü verdi.

Johnny Depp ve Orlando Bloom’la oynadığı bu film senenin en çok izlenen filmlerinden biriydi ve 5 dalda Oscar’a aday gösterilmişti Knightley 2005’te, Pride and Prejudice filmindeki rolüyle “En İyi Kadın Oyuncu” dalında Akademi Ödülü’ne aday gösterildi.