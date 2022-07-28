Kekik çayı nasıl yapılır,ne işe yarar? Hamileler kekik çayı içebilir mi?

Senelerdir hastalıkların tedavilerinde antioksidan ve anti-viral özellikleri nedeniyle tüketilen kekik, mükemmel bir doğal sakinleştirici olarak bilinmekte. Faydaları saymakla bitmeyen kekik çayının nasıl yapıldığı merak ediliyor. İşte Kekik çayı ve faydaları haberimizde...
“Kekik çayı nasıl demlenir?” sorusunun karmaşık bir cevabı yoktur. 2 tatlı kaşığı ince kıyılmış taze kekik otunun üzerine 1 bardak kaynamış içme suyu ekleyin. 5 dakika ağzı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra süzüp içebilirsiniz. Kuru kekik çayı da yapabilirsiniz.
Günde 1-2 defa tüketebileceğiniz kekik çayını hazırlarken asla kaynatmayın. Kaynatıldığında içindeki etken maddeler kaybolur. Kekik satın alırken, yeni mahsul ve dalında kurutulmuş demet biçiminde olanlardan alın. Renginin canlı, kokusunun keskin olmasına da dikkat edin.
Aşağıdaki rahatsızlıkları olan kişiler doktora danışmadan kekik çayı içmemelidir.
Uçucu yağ içeriğinden dolayı karaciğer iltihabı, akut gastrit, mide ve onikiparmak bağırsağı ülseri olanlar
Kekik ve nane ailesinin bitkilerine karşı alerjisi olan kişiler
Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler
Hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar da kekik çayı içmesi risk doğurabilir. Hamilelikte kekik çayı tüketilmesi erken doğum
riski taşıdığı için önerilmez. Hamilelikte tüm bitki çayları içilmeden önce mutlaka doktora danışılmalıdır.
Antioksidan Deposu
Virüslere Karşı Kalkan Olur
Sinirleri Yatıştırabilir
Öksürüğü Dindirmede Yardımcı
Mideyi Korur
Adet Ağrılarını Giderebilir
Kekik çayı çoğu kişi için güvenlidir ama bazı kişiler için tehlikeli olabilir. Piyasada satılan kekik suları ve
yağları tüketimi sonucu ölümcül sonuçlara kadar gidebilen sağlık sıkıntıları ortaya çıkabilir. Güvenilir
yerlerden satın alınmalıdır. Bu nedenle özellikle herhangi bir sağlık sorunu olan kişilerin bu tarz bitki
çayların tüketilmesi konusunda doktorlarına danışmaları gerekir.
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