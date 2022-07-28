Kekik çayı nasıl yapılır,ne işe yarar? Hamileler kekik çayı içebilir mi?

Senelerdir hastalıkların tedavilerinde antioksidan ve anti-viral özellikleri nedeniyle tüketilen kekik, mükemmel bir doğal sakinleştirici olarak bilinmekte. Faydaları saymakla bitmeyen kekik çayının nasıl yapıldığı merak ediliyor. İşte Kekik çayı ve faydaları haberimizde...

KEKİK ÇAYI NASIL YAPILIR?

“Kekik çayı nasıl demlenir?” sorusunun karmaşık bir cevabı yoktur. 2 tatlı kaşığı ince kıyılmış taze kekik otunun üzerine 1 bardak kaynamış içme suyu ekleyin. 5 dakika ağzı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra süzüp içebilirsiniz. Kuru kekik çayı da yapabilirsiniz.

Günde 1-2 defa tüketebileceğiniz kekik çayını hazırlarken asla kaynatmayın. Kaynatıldığında içindeki etken maddeler kaybolur. Kekik satın alırken, yeni mahsul ve dalında kurutulmuş demet biçiminde olanlardan alın. Renginin canlı, kokusunun keskin olmasına da dikkat edin.

KEKİK ÇAYINI KİMLER TÜKETEMEZ?

Aşağıdaki rahatsızlıkları olan kişiler doktora danışmadan kekik çayı içmemelidir.

Uçucu yağ içeriğinden dolayı karaciğer iltihabı, akut gastrit, mide ve onikiparmak bağırsağı ülseri olanlar

Kekik ve nane ailesinin bitkilerine karşı alerjisi olan kişiler

Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler

HAMİLELER KEKİK ÇAYI İÇEBİLİR Mİ?

Hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar da kekik çayı içmesi risk doğurabilir. Hamilelikte kekik çayı tüketilmesi erken doğum

riski taşıdığı için önerilmez. Hamilelikte tüm bitki çayları içilmeden önce mutlaka doktora danışılmalıdır.

KEKİK ÇAYI FAYDALARI

Antioksidan Deposu

Virüslere Karşı Kalkan Olur

Sinirleri Yatıştırabilir

Öksürüğü Dindirmede Yardımcı

Mideyi Korur

Adet Ağrılarını Giderebilir

KEKİK ÇAYI ZARARLARI

Kekik çayı çoğu kişi için güvenlidir ama bazı kişiler için tehlikeli olabilir. Piyasada satılan kekik suları ve

yağları tüketimi sonucu ölümcül sonuçlara kadar gidebilen sağlık sıkıntıları ortaya çıkabilir. Güvenilir

yerlerden satın alınmalıdır. Bu nedenle özellikle herhangi bir sağlık sorunu olan kişilerin bu tarz bitki

çayların tüketilmesi konusunda doktorlarına danışmaları gerekir.



