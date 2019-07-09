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Kelepçeli gence coplu müdahaleye sosyal medyada tepki

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 09.07.2019 22:03 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, ihbar üzerine gittikleri olaya müdahale eden polis ekiplerinin, ters kelepçe taktıkları gence polis otosuna bindirdikleri sırada copla müdahale ettiği anların görüntüsü tepki topladı.

Olay, geçen pazar günü Manavkuyu Mahallesi'nde meydana geldi.

KELEPÇELİ GENCE COPLU MÜDAHALE

İddiaya göre, ihbarı değerlendiren polis ekipleri, mahalledeki tartışmaya müdahale etti. Tartışmayı sonlandıran ekipler, olayla ilgisi olduğunu düşündükleri genci yüzüstü yere yatırıp, ters kelepçe taktı. Ayağa kaldırılan genç, olay yerindeki ekip otosuna bindirildi. Bu sırada bir polis, elindeki copla gence birkaç kez vurdu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Mahalle sakinlerince cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki polisin bu davranışı tepki topladı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya polis çöp

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
allah rızası için birileri polislere dur desin ya .. yakalamışsın adamı vurmak millete bagırmak senin neyine yaa .. Adam allahım allahım diye bagırıyor hiçmi vicdanınız kalmadı ya.
allah sizi bildigi gibi yapsın ne diyelim.. bir polise bu kadar yetki verilmez vicdanınız sızlamadmı ya resmen insanlık suçu işlemiş oradaki polisler
şiddet anca şiddetle göz dağı verilerek önlenir. polisimizin eline sağlık
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