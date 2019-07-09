Kelepçeli gence coplu müdahaleye sosyal medyada tepki

Olay, geçen pazar günü Manavkuyu Mahallesi'nde meydana geldi.

KELEPÇELİ GENCE COPLU MÜDAHALE

İddiaya göre, ihbarı değerlendiren polis ekipleri, mahalledeki tartışmaya müdahale etti. Tartışmayı sonlandıran ekipler, olayla ilgisi olduğunu düşündükleri genci yüzüstü yere yatırıp, ters kelepçe taktı. Ayağa kaldırılan genç, olay yerindeki ekip otosuna bindirildi. Bu sırada bir polis, elindeki copla gence birkaç kez vurdu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Mahalle sakinlerince cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki polisin bu davranışı tepki topladı.

(DHA)

