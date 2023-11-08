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  4. Kelime Oyunu'nda yarışmacının cevabı sosyal medyayı salladı! İbrahim Selim kendini tutamadı

Kelime Oyunu'nda yarışmacının cevabı sosyal medyayı salladı! İbrahim Selim kendini tutamadı

08.11.2023 17:14 | Son Güncelleme:
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Bu zamana kadar sayısız projede yer alan başarılı oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, geçtiğimiz haftalarda Kelime Oyunu yarışmasını sunmaya başladı. Eğlenceli kimliğiyle tanınan Selim, yarışmacının verdiği cevabı duyunca kendini tutamadı.

2009 yılından beri ekrana gelen sevilen yarışma programı Kelime Oyunu'nu yeni sezonda Ali İhsan Varol yerine İbrahim Selim sunmaya başladı. Ünlü sunucu yarışmacının Arapça kökenli bir soru üzerine yaptığı espiri karşısında kahkahaya boğuldu. Yarışmadaki o anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Kelime Oyunu'nda, "Fiyatta yapılan değer düşürümü, indirim anlamındaki Arapça kökenli söz nedir?" sorusunu soruldu.

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Yarışmacı Hüseyin Bey ise, "El indirim" cevabını verip espri yaptı. Bu anlarda sunucu İbrahim Selim kendini tutamadı ve kahkahayı patlattı. Sorunun cevabı Tenzilat olacaktı.

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Soru boyunca gülme krizine giren İbrahim Selim, "Hayatımda en güldüğüm anlardan birini yaşamış olabiliriz" dedi.

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