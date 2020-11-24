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Kelly Brook itiraf etti! Kalçalarını inceltip...

24.11.2020 11:41 | Son Güncelleme:
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Kelly Brook itiraf etti! Kalçalarını inceltip...

Zaman zaman kilo alıp, vermesiyle bilinen İngiliz model ve sunucu Kelly Brook, bir dönem 44 bedene çıktığını ve o dönemde sosyal medyada fotoğraflarını paylaşırken rötuşlayıp, daha ince bir görünüm ortaya çıkardığını itiraf etti.

Bir süredir Fransız model Jeremy Parisi ile mutlu bir ilişki sürdüren Kelly Brook, Mail Online gazetesine verdiği röportajda kilolarıyla ve fiziksel görüntüsüyle ilgili düşüncelerini anlattı.

Kelly Brook, kilo alıp da 44 bedene çıktığında, kendisini 20 yaşındaki haliyle görmek istediğini itiraf etti. Güzel yıldız bu dönemde de sosyal medyadaki fotoğraflarını inceltmek için rötuşlama programlarını kullandığını kalçalarını incelttiğini itiraf etti.

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Şu anda 42 beden olduğunu açıklayan Brook, kendini olduğu gibi kabullenmeyi öğrendiğini de sözlerine ekledi.

Ekran Alıntısı

Brook "Şimdi Instagram sayfamda gördükleriniz benim" diye konuştu. Fakat hala fotoğraflarını bazı filtreler yardımıyla ya da fotoğrafın ışığıyla oynayarak kendini daha iyi gösterdiğini de belirten Brook "Bu da bir tür kandırmaca" dedi.

Koronavirüs nedeniyle aylardır karantinada olan İngiliz yıldız bu süreçte hareketlerinin kısıtlanması nedeniyle herkes gibi kilo alan isimlerden biri oldu. Bu durumdan endişe duymadığını söyleyen Brook, "Sevgilim beni her halimle seviyor" dedi.

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