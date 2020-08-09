Kelly Brook'un tedbirli tatili! 'Yurt dışı değil ama.

Bir süredir radyo programında sunuculuk yapan İngiliz oyuncu ve manken Kelly Brook, milyonlarca insanın yaşamını tehdit eden koronavirüs salgınına karşı sağlığını riske atmak istemiyor. Ünlü yıldızların bazıları tatil beldelerinde keyif yaparken Brook, sevgilisi Jeremy Parisi ile ülkesinde kalmayı tercih etti.



Her yıl dünyanın farklı yerlerine seyahat ederek güneşin ve denizin keyfini çıkaran 40 yaşındaki manken, bu yıl Parisi ile birlikte Birleşik Krallık'ta bulunan doğa ile iç içe bir otelde vakit geçiriyor.

Kelly Brook, sevgilisiyle kendilerine eşlik eden köpekleri ile küvete benzeyen bir havuzda verdikleri pozu paylaştı.



Brook, daha sonra da Jeremy Parisi ve köpeğini çektiği bir kareyi, "Yurt dışı değil ama sorun yok" notu ile yayınladı.

