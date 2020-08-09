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Kelly Brook'un tedbirli tatili! 'Yurt dışı değil ama.

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 07:42 | Son Güncelleme

Corona virüs salgını nedeniyle tedbirli davranan ünlü model ve sunucu Kelly Brook, sevgilisi Jeremy Parisi ile Birleşik Krallık'ta doğa ile iç içe bir otelde keyif yapıyor. Seksi model Kelly Brook yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Kelly Brook'un tedbirli tatili! 'Yurt dışı değil ama.

Bir süredir radyo programında sunuculuk yapan İngiliz oyuncu ve manken Kelly Brook, milyonlarca insanın yaşamını tehdit eden koronavirüs salgınına karşı sağlığını riske atmak istemiyor. Ünlü yıldızların bazıları tatil beldelerinde keyif yaparken Brook, sevgilisi Jeremy Parisi ile ülkesinde kalmayı tercih etti.

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Her yıl dünyanın farklı yerlerine seyahat ederek güneşin ve denizin keyfini çıkaran 40 yaşındaki manken, bu yıl Parisi ile birlikte Birleşik Krallık'ta bulunan doğa ile iç içe bir otelde vakit geçiriyor.

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Kelly Brook, sevgilisiyle kendilerine eşlik eden köpekleri ile küvete benzeyen bir havuzda verdikleri pozu paylaştı.

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Brook, daha sonra da Jeremy Parisi ve köpeğini çektiği bir kareyi, "Yurt dışı değil ama sorun yok" notu ile yayınladı.

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