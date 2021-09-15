Keloğlan Aramızda filminin Fatma'sı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan şoke oluyor

Yeşilçam'ın en mahsun bakışlı güzellerinden olan oyuncu, Aşk-ı Memnu dizisinde Şayeste'ye hayat veren Fatma Karanfil'den başkası değil...

Duru güzelliğiyle bakmalara doyulmayan Fatma Karanfil, Yeşilçam'daki erotik film furyası döneminde sinemaya ara vermiş, yurt dışına tekstil eğitimi almaya gitmişti. Karanfil, buna rağmen sayısız projede yer aldı.

SADELİĞİ YÜZÜNDEN GERİ PLANDA KALDI

Fatma Karanfil, 15 yaşlarındayken gittiği sanat seçmelerinde, yaşıtı olan kızların oldukça makyajlı olduklarını anlatıp kendisinin sadeliği yüzünden geri planda kaldığını ''Rötuşsuzdum'' sözüyle anlatmıştı.

FİLM TEKLİFLERİ YAĞMAYA BAŞLADI

Ses Dergisi'ne fotoğraf gönderip 3. olan Fatma Karanfil'e film teklifleri yağmaya başladı. Sonrasında Yılmaz Güney ile oynama fırsatı yakalayan Karanfil, o yılları şu sözlerle anlatmıştı: Yılmaz Güney ile çalışmak keyifliydi. Yılmaz Güney, sade bir oyuncuydu. Kendini öne atmaya çalışmıyordu.

FATMA KARANFİL KİMDİR?

Fatma Karanfil, 1952 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. LCC'de eğitim almaya hak kazanan yıldız, 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında 3. oldu. Güzel oyuncuya böylelikle film teklifleri yağmaya başladı. 1975 yılında Ali Kocatepe ile dünyaevine giren oyuncu, daha sonra Kocatepe'den boşandı. Yeşilçam'daki erotik film furyasında, Londra'da tekstil eğitimi aldı. 1984 yılında yeniden evlendi. Fatma Karanfil, sonrasında göğüs kanserine yakalandı ancak hastalığı atlattı. 2001 yılında oyunculuğa dönüş yaptı.

FATMA KARANFİL YER ALDIĞI PROJELER

Kimse Bilmez - 2019

Bizi Hatırla - 2018

Adını Sen Koy - 2016

Aşk Yeniden - 2015

Selam - 2013

Huzur Sokağı - 2012

Aşk-ı Memnu - 2008

Yusuf'un Annesi - 2007

Elveda Derken - 2007

Kınalı Kuzular: Son Nefes - 2007

Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru - 2007

Kınalı Kuzular: Üç Kardeş - 2007

Annemin Gelini - 2006

Gülpare - 2006

Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz - 2006

Üç Kadın - 2005

Çocuklar Ne Olacak - 2004

Kumsaldaki İzler - 2002

Evli ve Çocuksuz - 2002

Çocuklar Duymasın - 2002

Kınalı Kar - 2002

Kadın Yapar - 1972

Kahpe / Bir Kız Böyle Düştü - 1972

Zorbanın Aşkı - 1972

Kaçaklar - 1971

Süper Adam - 1971

Adını Anmayacağım - 1971

Cilalı İbo Yetimler Meleği - 1971

Genç Kızlar Pansiyonu - 1971

Görünce Kurşunlayın - 1971

Kanım Vatan İçin - 1971

Mavi Boncuk Lassi - 1971

Üvey Ana - 1971

Yosmalar Tuzağı - 1971

Keloğlan Aramızda - 1971

Sevgili Muhafızım - 1970

Öp Beni - 1970

Hoş Memo - 1970

Paralı Askerler - 1970

Civan Ali - 1970

İki Aşk Arasında - 1970

Kan Yağmuru - 1970

Müthiş Türk - 1970

Şıllık - 1970

Komando Memet - 1970

Linç - 1970

Ayşecik Sana Tapıyorum - 1970

Dağlar Kızı Reyhan - 1969

Fosforlu Cevriyem - 1969

Sonbahar Rüzgarları - 1969

Çakırcalı Mehmet Efe - 1969

Allah Aşkı Yarattı - 1969

Günah Bende mi? - 1969

Mezarımı Taştan Oyun - 1969

Namus Fedaisi - 1969

Cesur Kabadayı - 1969

Hazreti Ali - 1969

Ömür Boyu - 1969

Allahın Aslanı Ali - 1969

İki Günahsız Kız (İki Hikâyeli Film) - 1969

Yaşamak Ne Güzel Şey - 1969

Kezban - 1968

Ömrümün Tek Gecesi - 1968

Kara Battal'ın Acısı - 1968

Sarmaşık Gülleri - 1968

Yakılacak Kitap - 1968



