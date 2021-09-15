Keloğlan Aramızda filminin Fatma'sı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan şoke oluyor

Yeşilçam'ın en mahsun bakışlı güzellerinden olan oyuncu, Aşk-ı Memnu dizisinde Şayeste'ye hayat veren Fatma Karanfil'den başkası değil...
Duru güzelliğiyle bakmalara doyulmayan Fatma Karanfil, Yeşilçam'daki erotik film furyası döneminde sinemaya ara vermiş, yurt dışına tekstil eğitimi almaya gitmişti. Karanfil, buna rağmen sayısız projede yer aldı.
Fatma Karanfil, 15 yaşlarındayken gittiği sanat seçmelerinde, yaşıtı olan kızların oldukça makyajlı olduklarını anlatıp kendisinin sadeliği yüzünden geri planda kaldığını ''Rötuşsuzdum'' sözüyle anlatmıştı.
Ses Dergisi'ne fotoğraf gönderip 3. olan Fatma Karanfil'e film teklifleri yağmaya başladı. Sonrasında Yılmaz Güney ile oynama fırsatı yakalayan Karanfil, o yılları şu sözlerle anlatmıştı: Yılmaz Güney ile çalışmak keyifliydi. Yılmaz Güney, sade bir oyuncuydu. Kendini öne atmaya çalışmıyordu.
Fatma Karanfil, 1952 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. LCC'de eğitim almaya hak kazanan yıldız, 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında 3. oldu. Güzel oyuncuya böylelikle film teklifleri yağmaya başladı. 1975 yılında Ali Kocatepe ile dünyaevine giren oyuncu, daha sonra Kocatepe'den boşandı. Yeşilçam'daki erotik film furyasında, Londra'da tekstil eğitimi aldı. 1984 yılında yeniden evlendi. Fatma Karanfil, sonrasında göğüs kanserine yakalandı ancak hastalığı atlattı. 2001 yılında oyunculuğa dönüş yaptı.
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