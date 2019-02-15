Kemal Doğulu kendisine hakaret edenlere aynı şekilde yanıt verdi!

Bir süredir ekran projelerinde yer almayan Kemal Doğulu, sosyal medya üzerinden gelen hakaretlere daha fazla dayanamadı. Doğulu, twitter hesabından sin kaflı küfürler etti.

KÜFÜR YAĞDIRDI

Bir dönem "İşte Benim Stilim" yarışmasında jüri üyeliği yapan Doğulu, şahsına gelen hakaretlere dayanamadı ve kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından sabaha kadar küfür yağdırdı.

"İNSANIM BEN DE"

Kemal Doğulu, sosyal medyadan kendisine gelen hakaretlerin sonucunda isyan etti: "Sustum sustum ama bundan sonra küfür edenin donuna kadar alacağım! Yeter be. Yeter! İnsanım yahu ben de yıllardır küfür kıyamet ne anam kaldı ne bacım. Sustum sustum ama buraya kadar. Bundan sonra en ufak küfür edenin donuna kadar alıcam. Yaşı küçük olan dangalakların da ailesinin canını sıkıcam. Fotosuz isimsiz olmanız da farketmez!!!"





