Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın milyon dolarlık yalı savaşında yeni gelişme

Kemal Gülman ile Feryal Gülman arasında devam eden yalı savaşında taraflar bir kez daha karşı karşıya geldi. Namı çekilen diziler ile Ortadoğu’ya kadar ulaşan Gülman’lara ait Bebek’ta bulunan yalı, bir kez daha tartışma konusu oldu. Daha önce 320 Milyon TL’ye satmaya çalıştığı yalı için Kemal Gülman konuyu yargıya taşıyarak satışı durdurmuştu.

Feryal Gülman’ın bu seferde usülsüz olarak yalıyı değerinin altında hisse senedi ile 3. kişiye devrederek satmaya çalıştığı iddia edildi. Feryal Gülman’ın bu hareketi bir kez daha Kemal Gülman’ın avukatı İsmet Koçak’ı harekete geçirdi. Koçak, konuyu bir kez daha yargıya taşıyarak Feryal Gülman’ın yalıyı usülsüz ve TTK amir hükümlerine aykırı satmaya çalıştığı konusunda adli makamlara başvurdu.

"EVİMİN DUVARLARINI ÖPÜYORLAR"

Feryal Gülman, bir dönem verdiği röportajda, "Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek, Ortadoğu'da o kadar çok seviliyor ki kapımın önünde turistler bekliyor. İçeri girip gezmek istiyorlar, ama güvenlik nedeniyle müsade edemem. Evimin duvarlarını öpen Arap turistleri gördüm, çok şaşırdım." demişti.



