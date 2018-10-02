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Kemal İnci toprağa verildi! 'O haberler bizi çok üzdü!'

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.10.2018 11:14 | Son Güncelleme

Kalp krizi nedeniyle vefat eden 85 yaşındaki sinema sanatçısı ve yönetmen Kemal İnci toprağa verildi! İnci'nin yakınları o haberlere sitem etti

Kemal İnci toprağa verildi! 'O haberler bizi çok üzdü!'

İzmir'de vefat eden oyuncu Kemal İnci'nin cenazesi toprağa verildi.

Kalp krizi nedeniylevefat eden 85 yaşındaki sinema sanatçısı ve yönetmen Kemal İnci için Karşıyaka Şemikler Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Kızı Elif, yeğenleri Murat ile kızları Ayçin ve Ayça İnci'nin taziyeleri kabul etttiği cenaze namazına, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın yanı sıra İnci'nin arkadaşları ve yakınları katıldı.

Kemal İnci'nin yeğeni Murat İnci, gazetecilere yaptığı açıklamada biraz da sitem etti.

HER DAKİKA YANINDAYDIK!

Basında çıkan "evinde ölü bulundu" haberlerinin doğru olmadığını kaydeden İnci, "Kimsesiz gibi 'evinde ölü bulundu' demek acımıza daha büyük bir acı katıyor. Biz 5 aydır amansız hastalıkla mücadele ediyorduk. Her dakika yanındaydık, öyle bir şey söz konusu değil. Genelde bunu sanatçılara yapıyorlar, benim babama Bilal İnci'ye de öyle yapmışlardı. Herkesin başı sağolsun." diye konuştu.

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Murat İnci'nin kızı Ayçin İnci de aile olarak Kemal İnci sayesinde sinema sektöründe olduklarını belirterek, "Kemal İnci'dir Bilal İnci'yi de teşvik eden sinema için. Halamız Elif İnci olsun hepimiz ailecek bu sektöre hizmet veriyoruz. En çok birbirimizin derdinden anlarız. Amcam son anına kadar birbirini seven ve sayan bir ailenin içindeydi." dedi.

Yeşilçam filmlerindeki kötü adam rollerinin unutulmaz ismi Bilal İnci'nin ağabeyi Kemal İnci, 15 Mayıs 1933'de Adana'da doğdu. Gezici tiyatrolarda çalıştıktan sonra Yeşilçam'a set işçisi olarak giren İnci, 1964'de yönetmen oldu ve çok sayıda filmde kamera karşısına geçti.

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