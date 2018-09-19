Kemal Sunal'ın ailesi kararlı! Telif hakkı için davaya devam!

Gül Sunal, eşinin 1990'lı yıllarda çektiği bazı filmlerin, özel kanalların yayın hayatına başlamasının ardından sinema seyircisinin azaldığı gerekçesiyle 1970'li ve 80'li yıllardaki kadar seyirciye ulaşamadığını, bunun da yeni filmlerin çekilememesine sebep olduğunu söyledi. 1970 ve 80'li yıllarda çekilen filmlerin sözleşmelerinin sinema gösterimi için yapıldığını ancak yapımcıların televizyon kanalları ile anlaşarak sözleşme şartlarını ihlal ettiklerini savunan Sunal, "Kemal, dizilere ağırlık vermek istedi ancak karşısındaki kanallarda birden fazla eski filmleri oynuyordu ve diziler izlenmiyordu. Bu durum Kemal'i çok üzdü. Yıllar önce 25-30 bin liraya oynadığı filmler milyonlarla anıldığı halde telif hakkı olmadığı için bu dizileri de yapmak zorundaydı. Eğer yıllar önce yaptığı filmler için, bir gün 'özel kanallar olacak, dvd'ler olacak veya internette yayınlanacak' diye düşünülseydi o zaman bütün yapımcılar bütün hakları Kemal'e verirlerdi. Çünkü yılda iki-üç filmde oynuyordu ve yapımcılar bu filmler için ne isterse vermeye razıydı. Kemal, bunları öngörebilseydi bütün hakları o zaman alacaktı" diye konuştu.

Sanatçının eşi Gül Sunal ile oğlu Ali ve kızı Ezo Sunal, düzenledikleri basın toplantısıyla Kemal Sunal filmlerinin telif haklarına ilişkin başlattıkları hukuk mücadelesine yönelik açıklamalarda bulundu. Ailenin avukatı Uğur Güven'in de katıldığı toplantıda konuşan Gül Sunal, Kemal Sunal'ın 'icracı sanatçı' sıfatıyla oynadığı yeşilçam filmlerinin sinema gösterimi dışında kendisinden izin alınmadan, televizyonda veya farklı platformlardaki gösterimiyle ilgili açtıkları 'telif hakkı' davalarına ilişkin bilgi verdi.

"YARGITAY'IN BU KARARI BİZCE HUKUKSUZ SONUÇLAR DOĞURMUŞ"

Gül Sunal, bugün Kemal Sunal filmlerinin birçok ulusal kanalda oynadığını, yeni nesiller tarafından sanatçının tanınmasının ve sevilmesinin kendilerine mutluluk verse de telif hakları nedeniyle ortada büyük bir haksızlık olduğunu dile getirdi.

Sunal, bu kapsamda mirasçıları olarak 2014'te Kemal Sunal ile film çeken bir yapımcıya açtıkları maddi ve manevi ilk davayı yerel mahkemede kazandıklarını, bunun Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından da onandığını belirterek, sonraki süreçte yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Daha sonra aynı kapsamda başka yapımcılara açtığımız maddi tazminat davalarımız, İstanbul 4. Fikri Sınai Haklar Mahkemesi tarafından kabul edildi. Fakat bu kez aynı konuyla ilgili Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2016 yılında daha önceki içtihatlarına aykırı olarak mahkeme kararlarını bozdu. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kendi emsal kararını gözardı ederek dayanağı aynı olan bu davalarda farklı kararlar verdi. Bu kararın hiçbir hukuki gerekçesi olmayıp, fikri ve sanat eserleri kanunu hükümlerine aykırılık teşkil ediyor. Yargıtay'ın bu kararı bizce hukuksuz ve adaletsiz sonuçlar doğurmuş, yerel mahkemeler de bu bozma kararına uymuşlardır. Kanuna ve adalete karşı bu kararlar için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağımızı bildiririz. Anayasa Mahkemesi'nin adalete, hakkaniyete ve mevzuata aykırı gerekçesiz bozma kararını hukuka aykırı bulacağına inancımız tamdır."