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Kemal Sunal'ın doğum günü! Gül Sunal'dan duygulandıran paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.11.2018 12:27 | Son Güncelleme

Türk sinemasının en önemli oyuncularından olan Kemal Sunal bugün aramızda olsaydı 74'üncü yaşını kutlayacaktık. Kemal Sunal'ın bugün doğum günü... Sunal'ın eşi Gül Sunal eşinin doğum gününü duygu dolu bir paylaşımla kutladı

Kemal Sunal'ın doğum günü! Gül Sunal'dan duygulandıran paylaşım

Kemal Sunal, doğum gününde filmleri ve karakterleriyle anılmaya devam ediliyor. Toplumun hemen her kesiminin gönlünde yer edinen Kemal Sunal'ın doğum gününde Gül Sunal da paylaşımda bulundu.

Gül Sunal, duygulandıran paylaşımında Kemal Sunal'ın topluma örnek olmasına değindi.

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Gül Sunal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"İyi ki doğdun Kemal ... Kitabımda senden böyle bahsetmiştim.
Ali İşletme Fakültesi’ni bitirdi senin gibi yüksek lisans yaptı.
Ezo Londra’da Film ve Erken Çocukluk Dönemi olmak üzere iki ana dal mezunu oldu...

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Yaşadığın her şey gibi tahsilin de değer buldu. Önce çocukların sonra da aftan yararlanıp üniversiteye kaldıkları yerden devam eden sevenlerin... Doğru bildiğin, olmasını istediğin her şeyi , beklentilerini önce kendin yaptın. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Kemal."

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