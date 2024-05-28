HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Japon deprem uzmanı Moriwaki "Sizler deprem esnasında dua ediyorsunuz fakat" diyerek uyardı! Bu kez büyük deprem beklemediği ili açıkladı

Japon deprem uzmanı Moriwaki "Sizler deprem esnasında dua ediyorsunuz fakat" diyerek uyardı! Bu kez büyük deprem beklemediği ili açıkladı

28.05.2024 17:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Moriwaki, "Sizler deprem esnasında dua ediyorsunuz. Fakat önceden depreme dayanıklı ve düzgün yapılar inşa etmelisiniz." uyarısında bulundu ve Siirt'te büyük bir deprem beklemediğini ifade etti.

Japon deprem uzmanı Moriwaki "Sizler deprem esnasında dua ediyorsunuz fakat" diyerek uyardı! Bu kez büyük deprem beklemediği ili açıkladı

Siirt Üniversitesi'nde “Siirt Uluslararası Yeni Nesil Gençlik Söyleşileri ve Deprem Sempozyumu"na katılan Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Hatay depreminden sonra Kuzey ve Güney Anadolu fay hattında deprem olabilir" dedi.

AW214673_01

"SİİRT'TE 7'DEN BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM"

Üniversitenin İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Siirt Uluslararası Yeni Nesil Gençlik Söyleşileri ve Deprem Sempozyumu"na konuşan Yoshinori Moriwaki, Siirt’in birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını fakat kentte 7’den büyük bir depremin yaşanmayacağını belirterek bundan sonra da kentte büyük bir deprem beklenmediğini söyledi. Batı Anadolu üzerinde uzun zamandır deprem olmadığına değinen Moriwaki, burada deprem olmayacak anlamına gelmediğini ifade etti.

"NEREDE DEPREM BEKLİYORSUNUZ?"

"Türkiye’de nerede deprem bekliyoruz diye soracak olursanız, Hatay depreminden sonra Kuzey ve Güney Anadolu fay hattında deprem olabilir" diyen Moriwaki, "Siirt hem 1. hem de 2. deprem bölgesi kuşağındadır.

AW214673_04

"DEPREM SIRASINDA DUA EDİYORSUNIZ FAKAT..."

1800'lü yıllarda Siirt’te 6 şiddetinde deprem oldu. 2021 ve 2023 yılında da deprem oldu. Fakat 7 şiddetinde deprem olmadı, olacağını beklemiyoruz. Hatay’da yaşanan depremden sonra fay hattı rahatlamış görünüyor. Sizler deprem esnasında dua ediyorsunuz. Fakat önceden depreme dayanıklı ve düzgün yapılar inşa etmelisiniz. Çünkü dürüst ve düzgün yapılar olsa binalar çökmeyecek. Türkiye’de olan fay hattı Japonya ile aynı. Türkiye’de bizler gibi sağlam ve düzgün yapılar yapması lazım" dedi.

AW214673_05

"SENEDE BİR YAPILMALI"

Deprem eğitimlerine değinen Moriwaki, Japonya’da en az ayda bir kere deprem tatbikatı yapıldığını, Türkiye’de bunun senede bir yapılmasının doğru olmadığını, sürekli tekrarlayıcı olması gerektiğini vurguladı. Siirt kültürünü beğendiğini belirten Moriwaki, "Fıstık ve balı Japonya’ya götürmek istiyorum. Fıstığı çok severim her zaman yerim. Sabah kahvaltıda mutlaka bal yerim. Dün dolma yedim ve çok beğendim. Yumurta kabuğunun içinde ki dolmada çok lezzetliydi" ifadelerinde bulundu.
Program, Moriwaki ile çekilen hatıra fotoğrafları ile sonra erdi.

AW214673_06 (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öldürülmeden önce gördüğü şiddeti mektuba yazmış! 'Yasak aşk' detayıÖldürülmeden önce gördüğü şiddeti mektuba yazmış! 'Yasak aşk' detayı
Her adımda özgürlük! Yürüyüş ayakkabısı arayanlar burayaHer adımda özgürlük! Yürüyüş ayakkabısı arayanlar buraya
Sözleri gündem oldu: 'Demirtaş dışarıda olsaydı...'Sözleri gündem oldu: 'Demirtaş dışarıda olsaydı...'
Anahtar Kelimeler:
deprem Siirt
En Çok Okunan Haberler
Yine siviller katledildi!

Yine siviller katledildi!

'Açım' diyerek kendini kesti, mal varlığı şoke etti!

'Açım' diyerek kendini kesti, mal varlığı şoke etti!

Peş peşe geliyor! İspanya'nın ardından Norveç ve İrlanda'da da Filistin'i tanıdı

Peş peşe geliyor! İspanya'nın ardından Norveç ve İrlanda'da da Filistin'i tanıdı

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a jet yanıt!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a jet yanıt!

Ve Jose Mourinho resmen açıkladı!

Ve Jose Mourinho resmen açıkladı!

İstanbul'da ele geçirildi! Tam bir buçuk milyon dolar...

İstanbul'da ele geçirildi! Tam bir buçuk milyon dolar...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bir spor ayakkabı fiyatına iki çift alın! Çok satan indirimli modeller...

Bir spor ayakkabı fiyatına iki çift alın! Çok satan indirimli modeller...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.