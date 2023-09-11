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Kemal Sunal'ın fenomen filmi Şendul Şaban'ın minik yıldızıydı! Yeşilçam'ın çocuk oyuncusu bakın kim çıktı

11.09.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Sunal'ın 80'li yıllara damga vuran filmi Şendul Şaban'a ilişkin bir gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Şaban'ın küçük kızını canlandıran çocuk oyuncunun kim olduğunu öğrenenler kısa süreli şaşkınlık yaşıyor. İşte, Şendul Şaban'ın minik yıldızı...

Hababam Sınıfı başta olmak üzere Tosun Paşa, Kapıcılar Kralı ve Kibar Feyzo gibi sayısız filmde oynayan ünlü oyuncu Kemal Sunal, 1985 yılında Şendul Şaban filminde rol almıştı. Başrolde olduğu yapımlar yıllar sonra bile izlenen ünlü oyuncu Kemal Sunal'ın Şendul Şaban filmindeki kızının kim olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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80'Lİ YILLARA DAMGA VURMUŞTU!

Kartal Tibet'in yönettiği, Nevra Serezli, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Ayten Arman gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 1985 yapımı filmde işsiz kalan bir adam ile eşinin hikayesi anlatılıyordu.

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FİLMDEKİ DÜNYA TATLISI MİNİK KIZ BAKIN KİM ÇIKTI!

Filmde Kemal Sunal'ın kızını canlandıran çocuk oyuncu ise aslında tanıdık bir isim.

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GERÇEK KIZI, ŞENDUL ŞABAN'DA KEMAL SUNAL'A EŞLİK ETTİ

Şendul Şaban filmindeki dünya tatlısı minik çocuk, Kemal Sunal'ın gerçek kızı Ezo Sunal'dan başkası değil.

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Şu an 38 yaşında olan ünlü ismin Nova isminde bir kızı var. Babasının izinden giderek sahne ve sanat işlerine ilgi duyan Ezo Sunal, abisi Ali Sunal ile birlikte çalışıyor.

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