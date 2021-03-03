Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal anne oldu

Doğum, özel bir hastanede bugün saat 10.02'de, gerçekleşti. İlk bebeklerini kucağına alan çift, kızlarına Nova adını verdi.

Ezo Sunal ile Ömer Öztüyen çiftinin bebekleri 51 santim, 3 kilo 880 gram olarak dünyaya geldi. Ezo Sunal ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

NOVA NE DEMEK?

Latince yeni kelimesinden alınmış, hiç yokken aniden yeni görünen yıldız anlamında kullanılmıştır. Nova, normalde sönük hatta görünmeyen, fakat zaman zaman aniden parlayarak dikkati çeken bir yıldız çeşidi. Latince yeni kelimesinden alınmış, hiç yokken aniden yeni görünen yıldız anlamında kullanılmıştır.



