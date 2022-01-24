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  4. Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'dan duygulandıran Fatma Girik paylaşımı! İsim annesiydi...

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'dan duygulandıran Fatma Girik paylaşımı! İsim annesiydi...

24.01.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı Girik'in ölüm haberi sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Acı haberin ardından Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'dan duygulandıran paylaşım geldi. Ezo Sunal yaptığı paylaşımda isim annesinin Fatma Girik olduğunu açıklayarak, anısını paylaştı.

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'dan duygulandıran Fatma Girik paylaşımı! İsim annesiydi...

Yaklaşık 10 gündür özel bir hastanede Covid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi gören Fatma Girik gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 79 yaşında vefat etti.

Fatma Girik'in vefatı Yeşilçam'daki yakın dostu Kemal Sunal'ın ailesini de derinden sarstı. Ali Sunal yaptığı paylaşımda, 'Ah Fatma Girik babamın ortağı, çalışma, yol arkadaşı dostu dostumuz biriciğimiz, Ezo’mun isim annesi. Aldığınız künye hala Ezo’nun bileğinde. Bizim için çok değerliydiniz çok değerlisiniz ve hep çok değerli olacaksınız…' ifadelerine yer verirken Ezo Sunal da ismini Fatma Girik'ten geldiğini anlatarak, anısını paylaştı.

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Fatma Girik'in başrolünde yer aldığı 'Ezo Gelin' filminin afişini paylaşan Ezo Sunal, 'Annem ona bakarken 'böyle boncuk gibi mavi gözlü bir kızım olsa ve adı da Ezo olsa' demiş Fatma Girik’e… Doğduğumda bu künyeyle hastaneye gelmiş… Künye hala bileğimde… Sokakta karşılaşmıştık yıllar önce, çok şaşırmıştı künyeyi görünce, gururla taşıyorum ismimi sayesinde… Çok değerli Fatma Girik, iyi ki geçti bu dünyadan, iyi ki tanıdık…' mesajını paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Ezo Sunal Fatma Girik Kemal Sunal
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