Kemik suyu nasıl yapılır? Kemik suyunu nefis çorba tarifi ile sofranıza taşıyın

Kolay tarifi ile herkesin rahatlıkla evde hazırlayabileceği kemik suyu faydaları ile yaşlanmayı yavaşlatıyor, cilde elastikiyet vererek daha genç görünmeye yardım ediyor. Ayrıca selülit oluşumunu engelleyerek selülitlerin azalmasını sağlıyor.

Eklem problemlerinde iyileşme sağlayan kemik suyu sayesinde kemik erimesi problemlerinin de önüne geçildiği biliniyor. Gelişim çağındaki çocukların kemik suyu tüketmesi takdirinde daha güçlü bir iskelet sistemine sahip olacakları söyleniyor. Ayrıca kemik suyu, bağışıklık sistemini güçlendiren etkisi ile soğuk algınlığı yaşayanların daha hızlı iyileşmesini de sağlıyor.

Peki sindirim sistemini de olumlu etkilediği bilinen ilikli kemik suyu nasıl kaynatılır?

Yemeklerinizi lezzetlendireceğiniz kemik suyunu hazırlarken çorbalarınıza ve pilavlarınıza tat katacak bir yardımcı ürün de hazırlamış olursunuz. Defne yaprağı, soğan, sarımsak ve karabiberle kaynatacağınız kemik suyu yapılırken dana ve kuzu eti kullanabilirsiniz. Dilerseniz kereviz sapı da ekleyebileceğiniz kemik suyunu normal tencerede hazırlayabileceğiniz gibi düdüklüde de hazırlayabilirsiniz. Peki nefis bir kemik suyu tarifi elde etmek için nasıl bir yol izlemek gerekir?