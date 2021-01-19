Kemik suyu nasıl yapılır? Kemik suyunu nefis çorba tarifi ile sofranıza taşıyın

Kolay tarifi ile herkesin rahatlıkla evde hazırlayabileceği kemik suyu faydaları ile yaşlanmayı yavaşlatıyor, cilde elastikiyet vererek daha genç görünmeye yardım ediyor. Ayrıca selülit oluşumunu engelleyerek selülitlerin azalmasını sağlıyor.
Eklem problemlerinde iyileşme sağlayan kemik suyu sayesinde kemik erimesi problemlerinin de önüne geçildiği biliniyor. Gelişim çağındaki çocukların kemik suyu tüketmesi takdirinde daha güçlü bir iskelet sistemine sahip olacakları söyleniyor. Ayrıca kemik suyu, bağışıklık sistemini güçlendiren etkisi ile soğuk algınlığı yaşayanların daha hızlı iyileşmesini de sağlıyor.
Peki sindirim sistemini de olumlu etkilediği bilinen ilikli kemik suyu nasıl kaynatılır?
Yemeklerinizi lezzetlendireceğiniz kemik suyunu hazırlarken çorbalarınıza ve pilavlarınıza tat katacak bir yardımcı ürün de hazırlamış olursunuz. Defne yaprağı, soğan, sarımsak ve karabiberle kaynatacağınız kemik suyu yapılırken dana ve kuzu eti kullanabilirsiniz. Dilerseniz kereviz sapı da ekleyebileceğiniz kemik suyunu normal tencerede hazırlayabileceğiniz gibi düdüklüde de hazırlayabilirsiniz. Peki nefis bir kemik suyu tarifi elde etmek için nasıl bir yol izlemek gerekir?
KEMİK SUYU NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
- 1 soğan,
- 2 sarımsak,
- 2 tane defne yaprağı,
- Tane karabiber
- İsteğe göre kereviz sapı
Tarif:
Büyükler gibi bebeklere de yarar sağlayan ilikli kemik suyu nasıl yapılır diye merak ediyorsanız adım adım anlattığımız tarif ile kemik suyunu evinizde kolayca uygulayabilirsiniz.:
- Kemik suyu tarifine geçmeden önce ilk olarak ilikli kemikleri 1 saat kadar bol suda bekleyin. Böylece kanının çıkmasını sağlayabilirsiniz.
- Ardından suyu dökerek geniş bir tencereye kemikleri alıyoruz ve üzerini 3-4 parmak geçecek kadar su ekliyoruz.
- Ardından tencereye 1 tam soğan, 2 sarımsak, 2 defne yaprağı ekliyoruz. Dilerseniz bu malzemeler yerine sirke de kullanabilirsiniz. (Bebeklere ilikli kemik suyu hazırlarken soğan ve sarımsak tadı ağır gelebileceğinden sirke kullanabilirsiniz.)
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Kemik suyu nasıl çıkarılır diyenlerin sorusuna cevap bulacağı bu adımda kaynatma aşamasına geçiyoruz. Kemik suyu hazırlanırken içine eklediklediğimiz malzemeler kadar kaynatmada da bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. İlikli kemik suyunu kaynatırken, suyun kaynamaya yakın olduğu anda ocağın altını kısmak gerekiyor. Kısık ateşte yavaş şekilde pişen kemiklerin hafif hava kabarcığı çıkararak kaynaması daha lezzetli ve vitaminli bir tat elde etmenizi sağlayacaktır.
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Kemik suyu kaynatılırken bu şekilde 8 saat kadar ocakta tutulur. Bu esnada et suyu jel kıvamına gelir.
- Ocaktan alınan kemik suyunun içindeki iri kemik parçaları alınarak süzgeçten geçirilir, ardından soğumaya bırakılır.
- Kemik suyu soğuduğunda üzerinde beyaz yağ tabakası oluşacaktır. Bu kısmı ayırarak jel kıvamını alan kemik suyunu saklama aşamasına geçeriz. Peki uzun süre pişerek kıvamı alması beklenen kemik suyu nasıl saklanır?
- Soğuyan kemik suyu, yağdan arındırıldıktan sonra saklama kaplarına ya da kilitli poşetlere alınarak dondurucuda muhafaza edilir. Bu şekilde kemik suyu 3 ay kadar saklanabilir.
- Elde edilen yağ ise pilav, dolma gibi yemeklerin içine tat vermesi amacıyla eklenebilir.
KEMİK SUYU ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Kemik suyu çorbası 2 farklı şekilde hazırlanabilir. Bunlardan biri kolay tarifi ile dikkat çeken kemik suyu çorbası hazırlanırken uygulanması gereken tek adım çıkarılan kemik suyuna şehriye eklemektir. Şehriyeler piştikten sonra hazır olacak şehriyeli kemik suyu çorbasına bir seçenekte terbiyeli kemik suyu çorbası hazırlamaktır. İşte kemik suyu çorbası hazırlarken izlenmesi gereken yollar:
KEMİK SUYUNA ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı tel şehriye,
- 2 diş sarımsak,
- 2 çorba kaşığı domates salçası,
- 3-4 kasık sıvı yağ,
- 4 su bardağı kemik suyu,
- 3 su bardağı içme suyu,
- Yarım limon,
- Karabiber,nane,tuz,
- 1 tutam maydanoz.
Yapılışı:
Pratik ve lezzetli şehriyeli kemik suyu çorba nasıl yapılır? Kemik gelişimi için önem taşıyan bu tarif, hem çocuklar hem yaşlılara şifa kaynağı olacak.İşte izlemeniz gereken adımlar:
- İlk olarak tencereye yağ ekleyin, üzerine sarımsağı ekleyin ve biraz karıştırın.
- Ardından tencere salçayı ekleyip kavurun.
- Kemik suyu ve içme suyunu ekledikten sonra şehriye ve tuzu da ilave ederek şehriyeler yumuşayana kadar pişrin.
- Çorbanız hazır olmadan kısa süre önce içine karabiber, nane, limon suyu ekleyerek biraz daha karıştın ve çorbanızı ocaktan alın.
- Servis aşamasında çorbaların üzerine ince doğranmış maydonoz serpebilirsiniz.
TERBİYELİ KEMİK SUYU ÇORBA NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
- 3 su bardağı ilikli kemik suyu (dana ya da kuzu olabilir)
- 2 su bardağı içme su
- 1 fincan arpa şehriye
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı un
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım limon
Tarifi
- Bir tencere et suyu ve içme suyunu ekleyin. Ocakta kaynamaya bırakın.
- Ardından şehriye ilave ederek şehriyeler yumuşayana kadar pişrin.
- Bu sırada terciyesi için yoğurt, yumurta ve unu bir kabın içine alarak tel çırpıcı yardımıyla çırpın.
- Ardından üzerine 1-2 kepçe kadar kaynayan kemik suyunu ilave edin ve tekrar çırpın. Ilıması için kenarda bekletin.
- Şehriyeler yumuşadıktan ve terbiye için hazırladığınız karışım ılıdıktan sonra kaynayan kemik suyunun bulunduğu tencereye karışımınızı yavaş yavaş ilave edin. Bu esnada sürekli karıştırmayı ihmal etmeyin.
- Çorbanız kaynayana kadar karıştırmaya devam edin. Bu adım sayesinde çorbanızın topaklanmasını engelleyeceksiniz.
- Çorba kaynamaya başlayınca içine 2 tane sarımsak rendesi ekleyin ve 3 dakika daha kaynatın.
- Son olarak tuz ile birlikte çorbanıza limon ekleyin. Biraz kaynattıktan sonra ocaktan alın.
- Çorbanız dinlenirken bir tavada tereyağ eritin ve pul biber ekleyerek kızdırın.
- Kaselere aldığınız çorbaların üzerine yaktığınız pul biberi dökerek servis edebilirsiniz.
- Şimdiden afiyet olsun.
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