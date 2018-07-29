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Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.07.2018 13:47 | Son Güncelleme

Bir süredir haklarında boşanacaklarına dair haberler çıkan Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti adeta düşman çatlatıyor

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Boşanacaklarına dair iddialarla gündeme gelen Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, açıklama yapmasa da paylaşımlarıyla bu dedikodulara yanıt veriyor.

Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu şu sıralar tatilde. Kenan Doğulu eşinin bir fotoğrafını paylaşıp altına da "Aşk. Love" yorumunu yaptı.

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Fotoğrafa anında beğeni ve yorum yağdı.

Beren Saat ve Kenan Doğulu evliliklerinin 4. yıllarını geçtiğimiz gün kutladı. Kenan Doğulu'nun son albümü olan "Vay Be" şarkısının klip çekiminde de Beren Saat yer aldı,


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kenan doğulu Beren Saat

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