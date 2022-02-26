MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e! "Dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansımsın"

Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e! "Dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansımsın"

26.02.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Kenan Doğulu, 2014 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Beren Saat'in yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarının olduğu bir video yayınlanan Doğulu, paylaşımına romantik bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

Son olarak 'Atiye' adlı internet dizisinde rol alan Beren Saat, bugün 38 yaşına bastı. Güzel oyuncunun doğum gününü eşi Kenan Doğulu da sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutladı.

Haber.00_00_04_21.Still033

"İLHAM KAYNAĞIM"

Kenan Doğulu, Saat'in güldüğü bir kareyle başlayan ve birlikte çekilen fotoğraflarıyla devam eden videoya romantik bir not da düştü. Ünlü şarkıcı, "İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansımsın. İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki birbirimizi bulduk" ifadelerini kullandı.

Haber.00_00_08_01.Still035

Doğulu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Beyza Şekerci, Levent Dörter, Çağrı Telkıvıran, Ece Yörenç, Sezin Erbil gibi ünlü isimler de bu paylaşıma kayıtsız kalmadı.

Haber.00_00_10_09.Still036

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Kural'dan şaşırtan 'çocuk' itirafı! Arda Kural'dan şaşırtan 'çocuk' itirafı!
Karısıyla ilgili yorum! "Yapacak bir şey yok"Karısıyla ilgili yorum! "Yapacak bir şey yok"
Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü! "Hiç olmamış"Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü! "Hiç olmamış"
Anahtar Kelimeler:
Beren Saat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonunda son durum

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonunda son durum

Putin’in B planı hazır! Yıllar önce harekete geçmiş...

Putin’in B planı hazır! Yıllar önce harekete geçmiş...

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Zelenski'den peş peşe yeni açıklama: Saldırılar püskürtüldü

Zelenski'den peş peşe yeni açıklama: Saldırılar püskürtüldü

İlk kez görevdeler! İşte NATO'nun 40 bin askerlik gücü

İlk kez görevdeler! İşte NATO'nun 40 bin askerlik gücü

Ukrayna’da sokak savaşı! Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…

Ukrayna’da sokak savaşı! Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…

İlginizi Çekebilir

24 saat öyle bekledi: Cinsel organından çıkan şaşkınlık yarattı!

24 saat öyle bekledi: Cinsel organından çıkan şaşkınlık yarattı!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yaptığı hata hayatının en iyi tercihini yapmasını sağladı!

Yaptığı hata hayatının en iyi tercihini yapmasını sağladı!

Ünlü futbolcunun sözleri olay oldu! “Ateş etmeyi bilmiyorum...”

Ünlü futbolcunun sözleri olay oldu! “Ateş etmeyi bilmiyorum...”

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.