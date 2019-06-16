Kenan Doğulu'dan flaş hamle! Doğulu ailesi Beren Saat'i istemiyor mu?

2019 yılının başından beri boşanacakları konuşulan Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinin bir dönem boşanacakları tarih bile verilmişti. İddialar karşısında başlarda konuşmamayı tercih eden ikili, sonrasında ise çıkan haberleri yalanlamıştı. Fakat Beren saat'in vefat eden eski sevgilisi Efe Güray ile ilgili paylaşımları kafa karıştırmaya devam etmişti. Son olarak fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert'in cenaze töreninde birlikte görüntü vermişti. Cömert'in ölümü sonrası büyük üzüntü yaşayan Beren Saat'i eşi Kenan Doğulu teselli etmişti.

Çift hakkında ortaya atılan yeni iddia yine kafalarda soru işaret bıraktı. Ünlü popçunun bu ay içerisinde ağabeyi Ozan Doğulu, kardeşi Canan Doğulu ve annesi Serpil Doğulu ile Avrupa turuna çıkacağı öğrenildi.. Doğulu ailesinin bu tatiline Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat ise katılmayacak. Bu durum, "Beren Saat ve Doğulu ailesinde kriz var" iddialarını da güçlendirdi. (gecce)

