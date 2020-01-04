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  4. Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in sevişme sahneleri hakkında ilk kez yorum yaptı

Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in sevişme sahneleri hakkında ilk kez yorum yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

Şu sıralar Netflix yapımı Atiye adlı dizide boy gösteren başarılı oyuncu Beren Saat'in diziden çok sevişme sahneleri konuşulmuştu. Kenan Doğulu'nun yorumu ise en çok merak edilen konulardan biriydi.

Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in sevişme sahneleri hakkında ilk kez yorum yaptı

Yıllar sonra Atiye dizisiyle ekranlara dönen Beren Saat, dizideki sevişme sahneleri yüzünden yargılanmış, eşi Kenan Doğulu’nun ne düşündüğü ise hayli merak konusu olmuştu. Sessizliğini bozan Doğulu, eşini öve öve bitiremedi.

Dizideki performansıyla kendine hayran bırakan Beren Saat ile gurur duyan Doğulu’nun “Her sahnesi mükemmel, Beren’le gurur duyuyorum. Dünya çapında bir oyuncu. Mehmet ile de harika partner oldular” dediği öğrenildi. (Sözcü)

Atiye dizisine Beren Saat'in sevişme sahnesi damga vurduAtiye dizisine Beren Saat'in sevişme sahnesi damga vurdu

“OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ, ÇOK DA EKSTRA BİR ŞEY YOK”

Beren Saat, olay olan sahneler ile ilgili, “Olması gerektiği gibi, çok da ekstra bir şey yok. Bizde sansür olması gerekeni kısıtlamış durumda. ‘Bu sahnede cinsel bir içerik var mı?’, ‘Öpüşüyorlar mı?’, ‘Bunu böyle yazarsak ne olur?’ gibi korkular yaşamadan, olması gerektiği yerden hikayeleri çekebiliyoruz. Yoksa ‘Biz özgürüz’ diyerek çok ekstrem şeyler yaşanmıyor” şeklinde yorumda bulunmuştu.

Atiye'deki sevişme sahnesine Beren Saat'ten ilk yorumAtiye'deki sevişme sahnesine Beren Saat'ten ilk yorum
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