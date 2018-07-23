Kenan Doğulu hayranlarını büyüledi

Kerki Production ve Solfej Organizasyon işbirliği ile düzenlenen yaz konserleri kapsamında Ege'yi karış karış gezen Doğulu, Bodrum Antik Tiyatro'da binlerce hayranı ile muhteşem bir buluşmaya imza attı.

Bodrum Antik Tiyatro'nun tarihi atmosferinde hayranlarına 2 saat boyunca dans, müzik, eğlence dolu bir akşam yaşatan Doğulu, konserinin sonlarına doğru sahnesinde ağırladığı minik bir hayranıyla muhteşem bir de düet yaptı.

Sevenlerinin büyük heyecanla beklediği buluşmada Kenan Doğulu, klasikleşen hitlerinin yanı sıra Vay Be albümünde yer alan Issız Ada, Vay Be, Yosun, Yapma ve Dansa Kaldır şarkılarını da canlı olarak seslendirdi.

Bodrum konseri Kenan Doğulu hayranlarının coşkulu tezahüratlarının ardından yapılan bis ile son buldu.

