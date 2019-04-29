Kenan Doğulu sahne performansıyla hayranlarını büyüledi!

Kenan Doğulu, DasDas'ın Metropol İstanbul'daki yeni yerinde en sevilen şarkılarını müzikseverlerle birlikte söyledi. Doğulu konseri boyunca yaklaşık 1500 kişiyi coştururken müziği ve performansıyla herkesi büyüledi.

Son albümü 'Vay Be' ile müzik listelerini alt üst eden Kenan Doğulu, gecede yeni şarkılarının yanı sıra 'İlk Adımı Sen At', 'Çakkıdı', 'Doktor', 'Tutamıyorum Zamanı', 'Kandırdım' ve 'Şans Meleğim' gibi popüler parçalarını seslendirdi. Biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde Doğulu, müthiş sahne enerjisi ve Türkiye'nin en iyi müzisyenlerinden oluşan orkestrası ile yaklaşık 1500 kişiye unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.





