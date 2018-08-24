Kenan Doğulu 'Yosun'u Beren Saat için yazmış

Kenan Doğulu ‘Vay Be’ albümünde yer alan ‘Yosun’ şarkısının hikayesini NTV’deki Gülay Afşar’ın programında şöyle anlattı:

“Biz Beren’le hayat arkadaşlığı yapıyoruz. Birbirimizi besliyor, eksiklerimizi tamamlıyoruz. Çok özel bir ilişkimiz var. Şarkının sözleri bir anda döküldü. Beren’in ağladığını gördüğüm bir gün yazdım.”

Doğulu “Beren Saat şarkıyı dinleyince ne hissetti?” sorusuna “Onun yosun gözlerine her zaman espriler yapardım, ama bir gün o gözlere böyle bir şarkı yazacağımı bilmiyordum. Dinleyince çok duygulandı. Gözlerinden duyguları belli olur. Beren’in içinin gözlerine geldiği anlar vardır, şarkıyı dinleyince öyle oldu” yanıtını verdi.

