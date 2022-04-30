Kenan İmirzalıoğlu 2 kadın sürücünün hışmına uğradı

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu Etiler’de bir et restoranı çıkışı kameramıza takıldı. Mekandan oldukça keyifli çıkan ünlü oyuncu, bir anda karşısında iki öfkeli kadın sürücüyü görünce neye uğradığını şaşırdı.

MEKANIN ÖNÜNE PARK EDİNCE...

Şoförünün arabayı mekânın önüne park etmesi yüzünden zor durumda kalan İmirzalıoğlu, kendisine hesap soran kadını sakinleştirmeye çalıştı. Diğer öfkeli sürücü ise İmirzalıoğlu’na çıkışmaya devam etti. İki kadının birden hışmına uğrayan ünlü oyuncu tartışmanın büyümesini istemediği için hızla restoranın önünden uzaklaştı.

