Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Ordu cephedeyse siyaset bitmiştir!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusu ile Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na sanat camiasından destek mesajları gelmeye devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Barış Pınarı Harekatı hakkında düşüncelerini dile getirdi.

"ONLARIN SAÇININ TELİNE ZARAR GELMESİN"

İmirzalıoğlu, "Kahraman ordumuz yine cephede barış için ve sınırlarımızdan terörü uzaklaştırma için. Askerlerimiz özellikle sınır dışına göreve çıktığı zaman kalbimiz hep onlarla atıyor. İstiyoruz ki onların saçının teline zarar gelmesin. Onlar aslanlar gibi orada görevlerini yapsınlar. Sağ salim de yurda dönsünler.

"ONLARIN DENSİZLİĞİ"

Öte yandan İmirzalıoğlu, 'Barış Pınarı' harekatına 'işgal' diyenlere de sert tepki gösterdi ve "İşgalci diyenler kendilerinden biliyor işi de o yüzden öyle diyorlar. O onların densizliğidir. Türk ordusu orada barış için, terörü sınırımızdan uzaklaştırmak için var. Onlar kendi yaptıklarını bize yakıştırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"ORDU CEPHEDEYSE SİYASET BİTER"

Harekat'ın 8. gününde konuşan Kenan İmirzalıoğlu son olarak ""Ordu cephedeyse siyaset bitmiştir. Bizim yüreğimiz artık Mehmetçik'imizle atar. Bu da necip Türk milletinin özelliğidir. Dışarıdan bir tehdit unsuru gelince biz tek yumruk olmasını biliriz" dedi.



