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Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Kuşçubaşı Eşref'i canlandıracak

24.08.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu uzun süre sonra yeniden setlere dönüyor. Son olarak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunan Kenan İmirzalıoğlu, TRT'de ekranlara gelecek 'Mahsusa Trablus' dizisinde Kuşçubaşı Eşref rolüne can verecek.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Kuşçubaşı Eşref'i canlandıracak

TRT'de yeni sezonda yayınlanacak 'Mahsusa Trablus' isimli diziye ilişkin bilgiler netleşmeye başladı. İddiaya göre merakla beklenen dizide Kuşçubaşı Eşref rolünü ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu canlandıracak.

Şu sıralara ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programını sunan Kenan İmirzalıoğlu yeni bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.
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'Deli Yürek', 'Acı Hayat', 'Ezel' ve 'Karadayı' 'Mehmet: Bir Cihan Fatihi' dizisileriyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, son olarak Blu TV'de yayınlanan Alef dizisinde başrol oynamıştı.

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DİZİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

"Mahsusa Trablus" projesi, gerçek bir ajan hikayesini konu edinecek. Ana karakterleri Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa ve Zenci Musa olacak olan dizi, yeni sezon yapımları arasında yer alacak. İmirzalıoğlu ise dizide 'Kuşçubaşı Eşref' karakterine hayat verecek.

SENARYODAN ÇOK ETKİLENDİ

Medyaradar'ın haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu’nun birçok teklif gelmesine rağmen hiçbir projeyi kabul etmediği, Mahsusa Trablus"un senaryo ve hikayesinden çok etkilendiği öğrenildi. Çekimlerinin Tunus, Türkiye ve Cezayir’de gerçekleşeceği dizi, Ekim ayının sonunda sete çıkacak. Yapımcı Raif İnan ve Uğur Veli’nin katkılarıyla TRT ekranlarında seyirciyle buluşacak olan dizide, tarihin en önemli sivil direniş örgütlenmesi işlenecek.

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