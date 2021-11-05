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Kenan İmirzalıoğlu televizyon dizilerine yeşil ışık yaktı

05.11.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen aktör Kenan İmirzalıoğlu, uzun yıllardır televizyon dizilerinde rol almıyor. Atv’de yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in sunuculuğunu üstlenen aktör son olarak, dijital platformda yayınlanan Alef dizisinde rol aldı.

Kenan İmirzalıoğlu televizyon dizilerine yeşil ışık yaktı

atv’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, geçen sezon rol aldığı Alef isimli dijital projenin devamında yer almayacağını açıkladı. Dizinin yeni döneminde Aybüke Pusat ile Taner Ölmez ikilisi başrolleri üstlenecek.

"BİR PROJE YOK"

Kenan İmirzalıoğlu ise farklı projeler geldiğini ve değerlendirme süreci içinde olduğunu anlattı. Oyuncu, “Şu anda şöyle bir şeye başlıyoruz diyebileceğim bir proje yok” açıklamasında bulundu.

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Televizyon projelerinin zorlu olduğunun altını çizen Kenan İmirzalıoğlu, şayet iyi bir hikâye olur ise televizyona çekilen dizilerde rol almayı düşünebileceğini anlattı. Yıllardır televizyon dizilerinde rol almayan Kenan İmirzalıoğlu’nun bu açıklaması projelere yeşil ışık yaktığı yönünde yorumlandı.

KENAN İMİRZALIOĞLU: SENARYONUN GÜCÜ

Oyuncu, “Çok iyi bir senaryo olursa dayanamayıp tamamen senaryo bizi hangi platformdaysa bizi oraya çekebilir. Senaryonun gücü” ifadesini kullandı.

Anne – baba olmanın güzel bir his olduğunu anlatan Sinem Kobal ise, kızı Lalin’in 1 yaşına girdiğini hatırlattı. Her gün çok güzel anlar yaşadıklarını anlatan Kobal, hayatlarının en güzel hediyesi olduğunu anlattı.

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Kenan İmirzalıoğlu
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