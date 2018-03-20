MAGAZİN

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ı mekâna almadılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.03.2018 14:00 | Son Güncelleme

Reşitpaşa'da lüks bir mekâna yemek yemeye giden Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, rezervasyon yaptırmadıkları gerekçesiyle kapıdan geri çevrildi

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ı mekâna almadılar

Türkiye'nin en ünlü jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal, önceki akşam gittikleri mekâna "Yer yok" denilerek alınmadı.

Takvim'in haberine göre, sanat dünyasının en popüler çiftlerinden Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz hafta yaşadıkları bir olayla şöhretin her kapıyı açamayacağını tecrübe etti.

Akşam yemeği için Reşitpaşa'daki lüks bir mekâna giden ünlü çift, iddiaya göre rezervasyonları olmadığı için kapıda kaldı.

Lüks restorana giremediği için bozulan yakışıklı oyuncu, bir daha böyle bir şey yaşamak istemediğini mekân yetkilisine iletince aldığı cevapla şoke oldu.

"İkinci kez geldiğimde böyle bir şey yaşamak istemiyorum" diyerek tepkisini gösteren İmirzalıoğlu'na restoran yetkilisinin "Üç kere de gelseniz, beş kere de gelseniz rezervasyonunuz olmadığı sürece içeri giremezsiniz efendim" dediği öğrenildi.

NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmayan Türkiye'nin en ünlü jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu'nun aynı mekana gidip gitmeyeceği ise merak ediliyor.

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kenan imirzalıoğlu Sinem Kobal

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