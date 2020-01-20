Kenan Işık’ın son durumu nedir? Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında yeni bir bilgi var mı?

2014 yılında gittiği spor salonundaki saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek komaya giren Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama var mı?

Ünlü oyuncu Kenan Işık’ın eşi Beril Işık'ın şu açıklamaları gündeme düştü:

"Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

Ancak Beril Işık'ın bu açıklamaları 14 Eylül 2014 yılına ait. Işık'ın sağlık durumuna dair yeniden gündem olan bu açıklamalar sevenlerini sevindirse de Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir bilgi yok...

Kenan Işık 21 Mart 2014 tarihinde İstanbul’da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarpmış ve komaya girmişti. Ameliyat edilen Kenan Işık'ın kanama nedeniyle beyninde hasar oluşmuştu. Yürüyemeyip konuşamayan Kenan Işık'ın tedavisi bir süredir evinde devam ediyordu. Ünlü sanatçı ailesi dışında kimseyle görüşmüyordu.



