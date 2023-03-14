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Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn bu kez Ferrari kullandı! 1000 beygirlik lüks araçla resmen şov yaptı

14.03.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, değeri 40 milyonun üzerinde olan Ferrari marka lüks araçla resmen şov yaptı. Kullandığı araçlarla sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn’in lüks marka otomobili pistte kullandığı anlar gündem oldu. Zayn için sürücü koltuğuna bebek koltuğu eklenmesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Bir döneme damga vuran motosiklet yarışçısı şimdilerde ise AK Parti milletvekili olan Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, babasının değeri 40 milyonun üzerindeki lüks aracını pistte tek başına kullandı. 4 yaşındaki çocuğun 1000 beygir güce sahip aracı kullandığı anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Zayn Sofuoğlu’nun sosyal medya hesabından ‘1000 hp pistte kontrol altında’ denilerek yapılan paylaşım ise kısa sürede 2 milyonun üzerinde izlenmenin yanı sıra yüz binlerce yorum ve beğeni de aldı.

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