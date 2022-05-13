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Afrika’nın en zengin çocuğu olarak biliniyor! 10 yaşındaki Mompha Junior’un doğum günü hediyesi dudak uçuklattı

13.05.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika’nın en zengin çocuğu olarak bilinen Mompha Junior, henüz 10 yaşında olmasına rağmen multimilyoner. Gerçek adı Muhammed Awal Mustapha olan minik milyarder, sosyal medyadan Mompha Junior adıyla yaptığı paylaşımlarla tüm dünyada tanınıyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mompha Junior’un babası tarafından son olarak sosyal medyada doğum günü hediyesinin önünde poz verdiği bir fotoğrafı paylaşıldı.

Afrika’nın en zengin çocuğu olarak biliniyor! 10 yaşındaki Mompha Junior’un doğum günü hediyesi dudak uçuklattı

Instagram’da 25 bin takipçisi bulunan Mompha Junior, göz kamaştırıcı servetiyle herkesin dikkatini çekiyor. İş insanı milyoner babası Ismailia Mustapha sayesinde bebeklik dönemlerinden itibaren lüks araba koleksiyonu bulunan Mompha Junior’un kendisine ait bir malikanesi bulunuyor. Afrika’nın en zengin çocuğuna, 10. yaş gününde doğum günü hediyesi olarak ise 300 bin sterlin (5 milyon 662 bin 950 TL) değerinde sarı renk bir Lamborghini Aventador verildi.

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BABASI PAYLAŞTI

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Çocuğun babası, multi-milyoner Ismailia Mustapha (Mompha Senior), arkasındaki süper arabaya uyması için spor ayakkabılarında parlak sarı bağcıklar giyen oğlunun doğum günün hediyesiyle olan fotoğrafını paylaştı. Oğlunun doğum gününü 1.2 milyon takipçisiyle paylaşan baba gönderisine, “Senin gibi bir oğlumun olması hayattaki en büyük yaşam kaynağım. Yüzündeki gülümseme daimi mutluluğumuzun sebebi. Seni seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun oğlum. Muhammed Awal. 10." notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcıları milyoner babanın paylaşımdan sonra Mompha Junior’un doğum gününü kutlamak için yorumlarda bir araya geldi. Genç milyoner dünyanın dört bir yanından kutlamaları kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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