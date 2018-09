Kenan Sofuoğlu’dan ikizlere tam destek

Red Bull Rookies Cup’ta 2018 sezonunu Türk genç yetenekler zirvede tamamladı. Geçtiğimiz hafta Can Öncü’nün şampiyonluğunun ardından ikizi Deniz Öncü’nün de İspanya’daki iki yarışı kazanarak sezonu ikinci sırada tamamlaması motor sporları dünyasında büyük yankı uyandırdı.

2003 doğumlu Öncü kardeşleri 2011 yılında keşfeden 5 kez Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Red Bull Rookies Cup’ta şampiyonluğa ulaşan Can Öncü’nün kimsenin başaramadığın başardığını ve her yarışta mutlaka podyum görerek rekor üstüne rekor kırdığını söyledi. Can ve Deniz Öncü’nün ileride mutlaka MotoGP’de yarışacaklarını da belirten Sofuoğlu, bu başarıların gelecekte Türkiye’den bir MotoGP şampiyonunun çıkacağının da sinyallerini verdiğini ifade etti.

Kenan Sofuoğlu “İkizler birbirinden yetenekli. Red Bull ile birlikte onlarla özel olarak ilgilenip önce Asya Kupası’na sonra da Red Bull Rookies Cup’a dahil ettik. Can şampiyon oldu, Deniz de hemen ardından geldi ve sezonu ikinci sırada tamamladı. İkisi de önemli başarılar elde ettiler.” açıklamasını yaptı.

Red Bull Rookies Cup’ta gelen bu başarının Türk halkı tarafından farkına varılmadığını anlatan Sofuoğlu ilerleyen yıllarda bu sporcuların MotoGP’de yarıştıklarında farkına varılacağını dile getirdi ve tüm olanaklarıyla her zaman yanlarında olacağının sözünü verdi.

Red Bull Rookies Cup’ta büyük başarı elde eden genç yıldız sporcular aynı zamanda Küçükler Moto3 Dünya Şampiyonası’nda da Red Bull KTM Ajo takımı adına mücadele ediyor.