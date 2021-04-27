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Kendall Jenner'ın sokak tarzı yine şaşırtmadı

27.04.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Podyum dünyasının aranan modellerinden olan Kendall Jenner, sokak tarzıyla dikkat çekti.

Kendall Jenner'ın sokak tarzı yine şaşırtmadı

14 Şubat'ta basketbolcu Devin Booker ile aşk yaşadığını duyuran ve geçtiğimiz günlerde "Bebek arzum çok yüksek. Hem de bunu yakın bir zamanda istiyorum" ifadelerini kullanan ünlü model Kendall Jenner, sokak tarzıyla dikkat çekti.

25 yaşındaki model siyah deri pantolonu üstüne kısa bir bady giydi ama her zamanki gibi sütyen takmamayı tercih etti. Üstüne ise son dönemlerin modası bol bir ceket tercih etti.

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Sevgilisinin maçına giderken bu kombini tercih eden Jenner "Seksi-şıklığından ödün vermiyor" dedirtti.


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Kendall Jenner
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