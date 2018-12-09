MAGAZİN

Kendall Jenner, NBA maçını karıştırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.12.2018 11:13 | Son Güncelleme

Ünlü model Kendall Jenner, gittiği NBA maçında taraftarların isyanına sebep oldu! Taraftar "Bu kadın ne zaman maça gelse kaybediyoruz. Jenner'ın maça girmesine izin vermeyin" diyerek isyan etti.

Kendall Jenner, NBA maçını karıştırdı

Basketbol sevgisiyle tanınan ve sık sık NBA maçlarını izlemeye giden Kendall Jenner, en son seyirci olarak gittiği ve eski sevgilisinin takımının kaybettiği maç sonrası NBA taraftarlarının hışmına uğradı.

Öfkeli basketbol taraftarları, 'Kardashian laneti' getirdiği gerekçesiyle Kendall Jenner'ın Philadelphia 76 ers'in maçlarına alınmamasını istedi.

Taraftarlar, 'Kardashian laneti' ile suçladıkları Jenner'ın, takımın bundan sonraki maçlarına alınmaması için imza kampanyası başlattı.

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Kendall Jenner, birkaç gün önce yapılan Philadelphia 76 ers ile Cleveland Cavaliers maçını ön sıradan seyretmişti.

Maç esnasında Jenner ile Ben Simmons bir ara selamlaşmış ve konuşmuştu. Jenner'ın eski sevgilisi Avustralyalı NBA yıldızı Ben Simmons'a, takımı Philadelphia 76 ers'in Cleveland Cavaliers karşısında 121-112 yenilmesinin ardından hayranları tarafından çağrı yapıldı.

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Üç binden fazla taraftar, Chane.org sitesinde imza kampanyası başlatarak, "Jenner, Sixers'ın (Philadelphia 76 ers takımı) ligin en kötü takımı olan Cleveland Cavaliers karşısında yenildiği maçta en öndeydi. Bizler taraftarlar olarak Kendall Jenner'ın maça katılmasıyla özel olması gereken sezonu mahvetmesine izin veremeyiz. Takımın kendi evinde 10-0 başladığı sezonda, Jenner'ın katıldığı, kendi evindeki ilk maçı kaybetmesi bir tesadüf değil. Daha kötüsü, hiç kazanamayan Cavaliers takımı Black Friday maçını kazandı. Bu açıklanamaz. Ben Simmons'un kariyeri tehlikede. Bu çılgınlık durmalı" açıklamasını yazdı.

DÖRT AY ÖNCE AYRILMIŞLARDI

'Kardashian laneti'nin eski sevgilileri üzerinde etkili olduğunu savunan taraftarlar, Jenner'ın yeni yapılacak Philadelphia 76'ers maçlarına alınmamasını istedi. Mayıs 2018'de birlikte olmaya başlayan Kendall Jenner ile Ben Simmons, dört ay sonra ayrılmıştı.

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kendall jenner Kendall Jenner nba

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