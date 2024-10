Kendall Jenner parti tarzıyla olay oldu... Kesik bluzu ile göğüs altı dekoltesi verdi! Bakan bir daha baktı

Model ve reality şov yıldızı Kendall Jenner iddialı ve cesur pozlarıyla sık sık sosyal medyayı sallıyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim son olarak kardeşi Kylie Jenner ile katıldığı bir partide tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Geceye tamamen kesiklerden tasarlanan siyah bir bluz ve siyah bir pantolon ile katılan ünlü model bu haliyle bakana bir daha baktırdı. Göğüs altı dekoltesini çekinmeden sergileyen Jenner yine çok iddialı bulundu.

YORUM YAĞDI

Kendall Jenner'ın parti tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü modele; 'yine çok cesur', 'giyinmeyi unutuyor' gibi yorumlar yapıldı.

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner zaman zaman kendi markası içinde pozlar veriyor.

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla adından söz ettiren ünlü model her paylaşımıyla binlerce beğeni ve yorum alıyor.