Kendall Jenner sütyensiz tercih ettiği transparanıyla dikkat çekti

Podyumların en çok kazanan isimleri arasında yer alan Kendall Jenner arkadaşlarıyla eğlenceye gitmeden önce bir ayna selfie'si paylaştı.

Las Vegas'ta partiye gitmek için hazırlanan güzel model sütyensiz tercih ettiği transparan kıyafetiyle hayranlarını mest etti. Transparan üstüyle uyumlu bir pantolon tercih eden Jenner hayranlarından beğeni topladı.

Kendall Jenner geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada bazı modellik seçmelerinde soyadını söylemediğini itiraf etmişti.

Jenner "Bulunduğum konuma gelmek için yapmam gereken her şeyi yaptım" demişti.

Final röportajı sırasında NBA oyuncusu Devin Booker ile ilişkisini de anlatan Jenner, sunucu Andy Cohen'in “Sadece basketbol yıldızları ile mi çıkıyorsun?" sorusuna, “Hayır, eğer insanlar yeteri kadar araştırma yaptıysa, sadece basketbol yıldızları ile çıkmıyorum. Bir beğeni tarzım olduğu için utanmıyorum ve aynı zamanda gerçekten bir basketbol hayranıyım” diye cevap vermişti.



