Kendi cenazesinde herkesi şaşırttı! Daha önce açığa çıkmamış aile sırlarını bir bir anlattı

Marina Smith isimli bir kadın 87 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ancak cenaze töreninde onu sevenleri ilginç bir sürpriz bekliyordu. Cenaze töreninde Smith’in bir hologramı konuklarla konuşmak ve onların sorularını yanıtlamak için hazır bir şekilde bekliyordu.

ÖLÜMÜNDEN AYLAR ÖNCE PLANLADI

Ölümünden aylar öncesinde oğlu Stephen Smith ile röportajlar kaydeden ve daha sonra görüntüleri, cenazesindeki soruları yanıtlamak için kullanılabilecek alıntılar halinde düzenlenen Marina’nın anlattıkları karşısında aile üyeleri şoke oldu. Daily Telegraph’a konuşan oğul Smith, “Olağanüstü olan şey, sorularına yeni ayrıntılar ve dürüstlükle cevap vermesiydi. İnsanlar verilerini kaydederken cesaretleniyorlar. Yas tutanlar daha özgür, daha gerçek bir versiyon alabilirler” dedi.

İLK KİŞİLER ARASINA GİRDİ

Marina cenazesinde hologram tekniğini kullanan ilk kişiler arasında girmeyi başardı. Marina’nın görüntüsünün 3D olarak oluşturulması için Ocak ayında iki gün boyunca 20 ayrı kamerayla bir dizi röportaj kaydedildi. Marina’nın oğlu Stephen, “Akrabalar, annemi dürüstlüğü karşısında şaşkına döndüler. Çocukluğunu açıklamak için çok utanmıştı. Cenazedeki bir soru, aniden Hindistan'da bizim hakkında hiçbir şey bilmediğimiz çocukluğunu açıklamasını sağladı." diye konuştu.



