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Kendi deyimiyle dünyanın ilk ‘kadın erkek modeli’ Casey Legler sosyal medyayı salladı

29.06.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik anlayışı günümüzün modern dinamikleri içinde değişikliğe uğradı. 90-60-90 olarak tanımlanan kusursuz güzellik kalıpları yıkıldı. Onun yerine özgüveniyle farklılıklarını ortaya koyan modelleri moda dünyasının yeni sesi oldu. Casey Legler, ‘Dünyanın ilk kadın erkek modeli’ olarak sosyal medyada popüler oldu.

Kendi deyimiyle dünyanın ilk ‘kadın erkek modeli’ Casey Legler sosyal medyayı salladı

Biyolojik olarak bir kadın olmasına rağmen fiziksel özellikleriyle erkek kıyafetlerine de uyan Casy Legler, bir arkadaşının fotoğraflarını mankenlik ajansına vermesiyle modelliğe ilk adımını attı. Bu Fransız model, bir erkek olarak bir modelleme sözleşmesi imzalayan ilk kadın oldu. Eski olimpik yüzücü olan Casey Legler, erkek model olarak çalışan ilk kadın olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Casey Legler, erkek giyiminin reklamını yapmaya başladı. 188 cm boyu ve kısa saç kesimi ile iyi tanımlanmış çenesi sayesinde görenler onu ilk bakışta erkek zannetti.

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Moda sektöründe adeta yeni bir dönemi başlatan Casey Legler kendi durumunu genetik bir şans olarak tanımlıyor. Serüvenini yazdığı kitaplarda anlatan Legler, PEN Edebiyat Ödülü ve prestijli Gordon Burns Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödüle aday gösterildi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model
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