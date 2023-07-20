Kendi Düşen Ağlamaz saat kaçta başlıyor? Kendi Düşen Ağlamaz hangi kanalda, bu akşam var mı? TRT1 yayın akışı

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi kanalı ve yayın saatiyle merak edilen konular arasında yerini aldı. Kadrosunda Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü araştırılıyor. İşte bu akşam yeni bölümü ile TRT1'de ekrana gelecek Kendi Düşen Ağlamaz ile ilgili detaylar ve 20 Temmuz TRT1 yayın akışı...
Kendi Düşen Ağlamaz dizisi her hafta perşembe akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmenliğini Emre Kabakuşak, İnci Balabanoğlu'nun yaptığı sevilen dizi, bu akşam 5. bölümü ile ekrana gelecek.
Kendi Düşen Ağlamaz, TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Geçtiğimiz ay yayın macerasına başlayan Kendi Düşen Ağlamaz, perşembe akşamları saat 20.00'de başlıyor.
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:30 Adını Sen Koy
09:20 Hayatımın Neşesi
11:50 Şehirden Uzakta
13:00 Seksenler
16:30 Hayatımın Neşesi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:10 Hayatımın Neşesi
03:30 Şehirden Uzakta
04:30 Seksenler
06:30 Kapanış