Kendi Düşen Ağlamaz saat kaçta başlıyor? Kendi Düşen Ağlamaz hangi kanalda, bu akşam var mı? TRT1 yayın akışı

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi kanalı ve yayın saatiyle merak edilen konular arasında yerini aldı. Kadrosunda Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü araştırılıyor. İşte bu akşam yeni bölümü ile TRT1'de ekrana gelecek Kendi Düşen Ağlamaz ile ilgili detaylar ve 20 Temmuz TRT1 yayın akışı...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi her hafta perşembe akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmenliğini Emre Kabakuşak, İnci Balabanoğlu'nun yaptığı sevilen dizi, bu akşam 5. bölümü ile ekrana gelecek.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ HANGİ KANALDA?

Kendi Düşen Ağlamaz, TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Geçtiğimiz ay yayın macerasına başlayan Kendi Düşen Ağlamaz, perşembe akşamları saat 20.00'de başlıyor.

20 TEMMUZ TRT1 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:30 Adını Sen Koy

09:20 Hayatımın Neşesi

11:50 Şehirden Uzakta

13:00 Seksenler

16:30 Hayatımın Neşesi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:10 Hayatımın Neşesi

03:30 Şehirden Uzakta

04:30 Seksenler

06:30 Kapanış

