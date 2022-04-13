Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kendi halkından şiddet gördü! Ukrayna’da trans nefreti bir cana mal oluyordu

Kendi halkından şiddet gördü! Ukrayna’da trans nefreti bir cana mal oluyordu

13.04.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukraynalı bir trans kadın, savaştan kaçmaya çalışırken verdiği mücadeleyi anlattı ve kendi halkının şiddetine maruz kaldığını iddia etti. Zi Faámelu, Rusya-Ukrayna savaşından Almanya'ya kaçarken transfobiye maruz kaldığını, çünkü pasaportunda hala doğum cinsiyeti yazılı olduğu için kalması ve savaşması beklendiğini iddia etti.

Kendi halkından şiddet gördü! Ukrayna’da trans nefreti bir cana mal oluyordu

Almanya'ya kaçmayı başaran Zi Faámelu, Ukrayna'dan ayrılmanın onun için çok zor olduğunu çünkü pasaportunun hala onun cinsiyet kimliğini değil, doğumda atanan cinsiyetini içerdiğini söyledi.

Ukrayna'daki sıkıyönetim, 18 ila 60 yaşları arasındaki tüm güçlü vücutlu erkeklerin kalması ve orduya katılmasını şart koştuğu için, on yıl boyunca bir kadın olarak yaşamasına rağmen, kimliği hala onu erkek olarak kategorize ettiği için savaşması bekleniyordu.

KİMLİK BELGELERİNİ DEĞİŞTİREMEMİŞTİ

Faámelu, NBC News'e 2016 yılında kimlik belgelerini değiştirmeye çalıştığını, ancak muayeneler ve resmi bir teşhis için bir ay boyunca psikiyatri tesisinde kalması gerektiğinin söylendiğini belirtti. Faámelu, bu süreçte travmatize olan diğer trans bireylerin hikayelerini duyduğu için bunu yapmamayı seçti çünkü bu süreç aşağılayıcı ve moral bozucu olacaktı.

Zİ

28 Şubat'ta bir arkadaşıyla Ukrayna’yı terk etmeye çalışırken gözaltına alınınca, pasaportu alındı ve geçişi reddedildi. Daha sonra askeri icra dairesine götürülen Faámelu, burada subayların kendisiyle alay ettiğini ve Rus birliklerine karşı savaşmaya uygun görüldüğünü belirtmeden önce homofobik hakaretlerde bulunduklarını iddia etti.

Yürek burkan önlem! Ukraynalı kadınlar tecavüzden korunmak için...Yürek burkan önlem! Ukraynalı kadınlar tecavüzden korunmak için...

''BU GECE ÖLMEYE HAZIR MISIN?''

Kaçmak için Tuna Nehri'nin kısa bir şeridinde yüzmesi gerektiğini söyleyen arkadaşının onu beklediği arabaya geri dönen Faámelu, Ukrayna kimliğini, pasaportunu ve telefonunu plastik bir torbaya koyup sütyeninin içine sakladı ve kaçmak için nehre gittiler. Ancak iki asker onları orada karşıladı ve Faámelu'ya silah doğrultarak 'Zi, bu gece ölmeye hazır mısın?' diye tehdit etti.

"Kendimi yanlış bir şey yapıyormuşum gibi bir suçlu gibi hissettim. Evet, yasaları çiğniyordum ama mülteciydim ve hala mülteciyim." Diye açıklayan Faámelu onu bölgeye ulaştıran arkadaşını arkada bırakarak suya girmeyi başardı ve diğer tarafta 10 askeri araç gördü. Romen polisi onu karakola götürdü. Kuru giysi ve yiyecek verdikten sonra ertesi sabah mülteci olarak Almanya'ya götürüldü. Şimdi orada hayatına devam ediyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel ilişkinin sonu hastanede bitti! Nedeni şaşırttıCinsel ilişkinin sonu hastanede bitti! Nedeni şaşırttı
Dev yılan, dev kaos!Dev yılan, dev kaos!
Hep aynı şeyi yapıyor! Mahkeme önünde soyunup...Hep aynı şeyi yapıyor! Mahkeme önünde soyunup...
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisine doğum günü sürprizi yaptı! Çıplak garsonlar...

Sevgilisine doğum günü sürprizi yaptı! Çıplak garsonlar...

Gören bir daha baktı! Herkes dalga geçti ama...

Gören bir daha baktı! Herkes dalga geçti ama...

Skandal hareket! Sokak ortasında çöp kutusuyla cinsel ilişki...

Skandal hareket! Sokak ortasında çöp kutusuyla cinsel ilişki...

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

İlginizi Çekebilir

Kendi halkından şiddet gördü! Ukrayna’da trans nefreti

Kendi halkından şiddet gördü! Ukrayna’da trans nefreti

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.