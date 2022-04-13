Kendi halkından şiddet gördü! Ukrayna’da trans nefreti bir cana mal oluyordu

Almanya'ya kaçmayı başaran Zi Faámelu, Ukrayna'dan ayrılmanın onun için çok zor olduğunu çünkü pasaportunun hala onun cinsiyet kimliğini değil, doğumda atanan cinsiyetini içerdiğini söyledi.

Ukrayna'daki sıkıyönetim, 18 ila 60 yaşları arasındaki tüm güçlü vücutlu erkeklerin kalması ve orduya katılmasını şart koştuğu için, on yıl boyunca bir kadın olarak yaşamasına rağmen, kimliği hala onu erkek olarak kategorize ettiği için savaşması bekleniyordu.

KİMLİK BELGELERİNİ DEĞİŞTİREMEMİŞTİ

Faámelu, NBC News'e 2016 yılında kimlik belgelerini değiştirmeye çalıştığını, ancak muayeneler ve resmi bir teşhis için bir ay boyunca psikiyatri tesisinde kalması gerektiğinin söylendiğini belirtti. Faámelu, bu süreçte travmatize olan diğer trans bireylerin hikayelerini duyduğu için bunu yapmamayı seçti çünkü bu süreç aşağılayıcı ve moral bozucu olacaktı.

28 Şubat'ta bir arkadaşıyla Ukrayna’yı terk etmeye çalışırken gözaltına alınınca, pasaportu alındı ve geçişi reddedildi. Daha sonra askeri icra dairesine götürülen Faámelu, burada subayların kendisiyle alay ettiğini ve Rus birliklerine karşı savaşmaya uygun görüldüğünü belirtmeden önce homofobik hakaretlerde bulunduklarını iddia etti.

''BU GECE ÖLMEYE HAZIR MISIN?''

Kaçmak için Tuna Nehri'nin kısa bir şeridinde yüzmesi gerektiğini söyleyen arkadaşının onu beklediği arabaya geri dönen Faámelu, Ukrayna kimliğini, pasaportunu ve telefonunu plastik bir torbaya koyup sütyeninin içine sakladı ve kaçmak için nehre gittiler. Ancak iki asker onları orada karşıladı ve Faámelu'ya silah doğrultarak 'Zi, bu gece ölmeye hazır mısın?' diye tehdit etti.

"Kendimi yanlış bir şey yapıyormuşum gibi bir suçlu gibi hissettim. Evet, yasaları çiğniyordum ama mülteciydim ve hala mülteciyim." Diye açıklayan Faámelu onu bölgeye ulaştıran arkadaşını arkada bırakarak suya girmeyi başardı ve diğer tarafta 10 askeri araç gördü. Romen polisi onu karakola götürdü. Kuru giysi ve yiyecek verdikten sonra ertesi sabah mülteci olarak Almanya'ya götürüldü. Şimdi orada hayatına devam ediyor.



