Kendi hayatını ortaya koyarak 18 denizciyi kurtaran deniz feneri bekçisi kadın: Ida Lewis

Dünyanın pek çok bölgesinde zorlu kıyılar ve liman girişlerinde yer alan deniz fenerleri tarih boyunca kullanıldı. Teknolojinin gelişimine rağmen deniz fenerleri işlevlerini hiçbir zaman kaybetmedi. Geceleri seferdeki denizcilerin yolunu aydınlatan ve kazaları önleyen deniz fenerleri pek çok kişinin hayatını kurtardı. Deniz fenerlerinin bu hayati önemi aslında onları koruyan deniz feneri bekçilerine aitti. Bu hikayelerden biri de “Cesur kadın” lakabıyla bilinen Ida Lewis’in korkusuz öyküsüdür. Ida Lewis, kendi hayatını riske atarak tam 18 kişiyi kurtardı. Ida Lewis, Revenue-Marine’den Yüzbaşı Hosea Lewis’in dört çocuğunun en büyüğüydü. Lewis, 25 Şubat 1842’de Rhode Island’da doğdu. Lewis’in babası Lighthouse Service’e transfer edildi ve 1854’te Newport’taki küçük bir ada Lime Rock’ta, Lime Rock Light’ın bekçisi olarak atandı. Ancak aile buraya taşındıktan kısa bir süre sonra Lewis’in babası felç geçirdi ve sakat kaldı Ida Lewis babasının geçirdiği rahatsızlıktan sonra onun görevini devraldı. Görevi üstlendiğinde henüz 15 yaşında olan Lewis, Annesinin de yardımıyla gün batımında ve gece yarısı lambayı yağla dolduruyor, fitili kırpıyor ve yansıtıcıları karbonla partalıyordu. Şafakta ise deniz fenerini söndürüyordu. Lewis ailesinin yaşadığı yer olan Lime Rock, dört tarafı sularla çevrili bir adaydı. Bu nedenle ana karaya ulaşmanın tek yolu tekne ulaşımıydı. Ida Lewis, 15 yaşındayken kendi döneminin en iyi yüzücüsü olarak tanınıyordu. Küçük kardeşlerini hafta içi her gün kürekle okula götürür ve ihtiyaç duyuldukça kasabadan malzeme alırdı. Ağır sandalını tutmakta çok yetenekli hale geldi.

Ida, ilk hayat kurtarışını henüz 12 yaşındayken yaptı. Lime Rock, Newport Limanı’nın hemen içinde yer almasına rağmen, hava koşullarından etkilenmemişti. Ani fırtınalar sık sık yaşanıyordu. Ida, 1858’de yelkenli teknesi deniz fenerinin önünde alabora olmuş dört çocuğu kurtardı. Oğlanlar varlıklı ailelerin çocuklarıydı ve yerel bir özel okuldaki öğrencilerdi. Dört çocuk, neredeyse trajediye dönüşen bir gezintiye çıkmak için bir arkadaşının yelkenlisine binmişti. Bir çocuğun direğe tırmanması, teknenin alabora olmasına ve hepsinin duy atlamasına neden olmuştu. Ida ise onların yardım çığlıklarını duydu ve hemen kurtarmaya koştu. Çocuklar Lime Rock’a çıkarıldı ve Ida’nın annesi kurtarılan gençlere sıcak içecekler verip elbiselerini kuruttu. Çocuklar hiç kimseye bu olayı anlatmadı. Bu nedenle de bu hikaye, Ida’nın ünü dünya çapında yayıldıktan neredeyse kırk yıl sonrasına kadar gün ışığına çıkmadı. Ida Lewis, deniz feneri bekçiliği yaptığı süre boyunca hayat kurtarmaya devam etti. 1866 yılında, Fort Adams’a dönerken üç sarhoş asker, limanda kürek çekmek için bir kayığı çaldı. Çaldıkları tekne Ida’nın kardeşlerinden birine aitti. Denizin ortasına geldiklerinde tekneleri alabora oldu. Ida 3 adamdan birini kurtardı.