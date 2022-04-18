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Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

18.04.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Brisbane eyaletinden 32 yaşındaki Karina Irby vücut şekline uyan bikiniler bulmakta zorlanıyordu. Genç kadın sonunda kendi markasını kurdu ve mayo serisini çıkardı. Şimdi 1.5 milyon sterlin kazanmaya hazırlanıyor.

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Mayo alışverişi yaparken kendi vücut yapısına uygun şeyler görememekten bıkan genç kadın, ona 1.5 milyon sterlin kazandıracak bir marka kurdu ve kendi ürün yelpazesini hazırladı.

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AYNI ZAMANDA BİR AKTİVİST

Karina aynı zamanda sosyal medyada düzenli olarak filtresiz fotoğraflarını paylaşarak beden olumlama hareketine de destek olan bir aktivist. Bu da kendi markasını kurmasında büyük bir motivasyon oldu. Çok fazla internet üzerinden alışveriş yaptığını söyleyen ve web sitelerinde daha fazla vücut tipi görmek istediğini söyleyen Karina, bunun satışlar için de harika olacağını düşündüğünü belirtirdi.

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KAPSAYICI BİR MARKA

BİK

Sörf öğrenerek büyüyen Karina yerel sörf dükkanındaki işini kaybedince farklı vücut tiplerini de içeren herkes için kapsayıcı bir marka tasarlamaya karar verdi. Karina’nın markası şu an 5 çalışana sahip bir küçük işletme.

Şimdi 10. Yılını kutlayan marka, sadık bir müşteri kitlesine sahip ve büyümeye devam ediyor. Şirket ayrıca, daha fazla kadının mayo giymekte rahat hissetmesine yardımcı olmak için daha fazla beden serbest seçeneği sunmak üzere çalışıyor.


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