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Kendi kararıyla ülkeyi terk etmişti: Eski kral sürgünden döndü!

19.05.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkında yolsuzluk soruşturmaları açılan ve kendi kararıyla 2020 yılında İspanya'yı terk eden eski İspanya Kralı Juan Carlos, 2 yıl sonra 5 günlüğüne ülkesine döndü.

Kendi kararıyla ülkeyi terk etmişti: Eski kral sürgünden döndü!

Eski İspanya Kralı Juan Carlos, yolsuzluk iddialarının gölgesinde terk ettiği ülkesine yaklaşık 2 yıl sonra ve sadece 5 günlüğüne döndü.

İspanya'da hakkında açılan 3 yolsuzluk soruşturması delil yetersizliğinden kapatılan 84 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 2020 ağustos ayında kendi kararıyla terk ettiği ülkesine kişisel bir ziyaretle geri geldi.

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ÖZEL UÇAKLA GELDİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan eski kral, 655 gün sonra ilk kez İspanya'ya giriş yaparken, özel bir uçakla ülkenin kuzeyindeki Galisya bölgesinde bulunan Sanxenxo kasabasına gitti.

Burada düzenlenen İspanya Yelkenli Yarışmalarına katılacağı açıklanan Juan Carlos'un, Sanxenxo Yat Kulübü'nün başkanı olan, arkadaşı Pedro Campos'un evinde kalacağı bildirildi.

Hafta sonunu burada geçirecek olan Juan Carlos'a, Kraliyet Ailesi'nden sadece büyük kızı Prenses Elena'nın eşlik edeceği bilgisi de paylaşıldı.

Eski Kral Juan Carlos, 23 Mayıs'ta ise Madrid'e geçerek, oğlu Kral 6. Felipe, diğer kızı Prenses Cristina, ayrı yaşadığı karısı Kraliçe Sofia ve torunlarıyla birlikte bir gün geçirerek, aynı günün akşamı Abu Dabi'ye hareket edecek.

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HÜKÜMET ESKİ KRALDAN AÇIKLAMA BEKLİYOR

Diğer yandan eski kralın yaptığı ziyaret ülke basınının ve siyasetinin de ana gündeminde yer aldı.

İspanyol basını, yaklaşık 2 yıl sonra ülkeye dönen Juan Carlos'u takip edip görüntü alabilmek için Sanxenxo'ya akın etti. Eski kralın, hakkındaki yolsuzluk iddialarından sonra ilk kez yarınki yelkenli yarışmasında İspanyol halkının önüne çıkacak olmasına dikkat çekildi.

Koalisyon hükümetinin ortakları, Carlos'tan hakkındaki iddialara açıklık getirmesini istedi.

Hükümetin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) biraz daha temkinli yaklaşarak, ziyaretin Juan Carlos'un kişisel tercihi olduğunu ve yorum yapacak bir şey olmadığını savunurken, PSOE'den olan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, "Çok önemli bir konu ve tüm vatandaşlar bir açıklamaya layıktır." dedi.

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Daha sert bir tavır takınan hükümetin küçük ortağı, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakı ise eski kralın dönüşünün "İspanyolları küçük düşürücü bir olay" olduğunu iddia etti.

Podemos partisinin lideri Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, "Kendimi rahat hissetmiyorum. Kraliyet Ailesi'nin haysiyeti için devlet başkanı olduğu dönemde yaptıklarına açıklık getirmeli, sorumluluğunu üstlenmeli." şeklinde konuştu.

Katalan ve Bask'ta faaliyet gösteren siyasi partiler de Carlos'un dönüşünü eleştirirken, sağ görüşlü partilerin Kraliyet Ailesi'ne tam desteği devam ediyor.

39 YILLIK DEVLET BAŞKANLIĞININ ARDINDAN GELEN YOLSUZLUK SUÇLAMASI

İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan ve diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açmasıyla bilinen 84 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da Kraliyet Ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini açıklamıştı.

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Devlet bütçesinden aldığı yıllık maaş, yolsuzluk iddialarının ardından Haziran 2020'de kesilen Juan Carlos, İspanya'da hakkında açılan soruşturmaların ardından 3 Ağustos 2020'de ülkeyi terk etme kararı aldığını açıklamış ardından aynı tarihte Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti.

Juan Carlos hakkında mevcut durumda devam eden tek soruşturma İngiltere'de bulunuyor.

Londra Yüksek Mahkemesi, Juan Carlos'un resmi görevini bırakmasının ardından dokunulmazlığının sona erdiğine karar vererek eski sevgilisi Corinna zu Sayn-Wittgenstein'in, özel hayatı taciz ve yasa dışı takip suçlamalarından yargılanmasının önünü açan bir karar almıştı. (AA)

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