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Kendi penisini kesen seri katille evlenecek!

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ABD'de yaşayan bir kadın psikologların en hafif tabirle 'psikopat' diye tanımladığı bir seri katille evlenmeye hazırlanıyor.

Kendi penisini kesen seri katille evlenecek!

İlginç olay ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanıyor. 46 yaşındaki Dawn Arguello isimli kadın 35 yaşındaki seri katil Nikko Jenkins'e tabiri caizse abayı yakmış durumda.

4 kişi öldürmek başta olmak üzere çok sayıda suçtan sabıkası bulunan adamın 'çok hassas ve zeki' bir insan olduğunu söylüyor.

Mahkumla gönüllü bir savunma grubunda tanıştığını söyleyen kadın adamın kendi adını alnına kazımasını ise gereksiz bulmuş.

Arguello "Bunun için ona çok kızdım. Benim için vücudunda böyle değişiklikler yapmasına gerek yok" dedi.

Ancak bu psikopat katilin vücudunda yaptığı ilk değişiklik değil. Bundan önce dilini ikiye yaran adam kan kaybından ölmek üzereyken son anda kurtarılmıştı.

Daha sonraysa Antik mısırın yılan tanrısı Aphophis'e benzemek istediğini ileri sürerek penisini kesmişti.

Jenkins 2013 yılında araba hırsızlığı suçuyla girdiği hapisten çıktığından birkaç gün sonra Nebraska'da
kalabalığa ateş açarak 4 kişi öldürmüştü. 2015 yılında hapisteyken psikopat adam 'şeytan sayısı' olarak bilinen 666 rakamını alnına kazımıştı.

Müstakbel kocası için 'bilmece gibi bir adam' diyen kadın adamın maniplasyon konusunda çok da başarılı olduğunu açıkça söylüyor.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu kadın da ruh hastası olmalı.
Düzgün efendi adamlar dururken kadınlar nerede psikopat varsa onların peşinden gidiyor, evrimsel açıklaması bile vardı bu durumun. Kendi tercihleri, ama sonra da ağlamasınlar.
Hem seri katil diyorsunuz. Hemde kalabalığa ateş edip 4 kişiyi öldürdü diyorsunuz. Nasıl seri katil oluyorsa artık
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