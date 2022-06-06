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Tecavüz edip hamile bıraktı, intihar notu bırakarak kaçtı! Savaş gazisi mahkemede ''Ben böyle bir adam değildim'' diye ağladı

06.06.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den eski bir savaş gazisi olan Jacob Blair Scott, aylar süren bir dizi tacizin ardından üvey kızına tecavüz edip hamile bırakmaktan suçlanınca, intihar süsü vererek ortadan kayboldu. 2 yılın ardından yakalanan Scott, mahkemede istismar ve tecavüzden yargılandı ve 85 yıl hapis cezası ve 10.000 dolar para cezasına çarptırıldı. Genç kızın bebeği doğurduğu öğrenildi.

Tecavüz edip hamile bıraktı, intihar notu bırakarak kaçtı! Savaş gazisi mahkemede ''Ben böyle bir adam değildim'' diye ağladı

4 yaşındaki Jacob Blair Scott, dokuz kez cinsel taciz, dört kez bir çocuğa şehvetli duygularla dokunma ve bir kez çocuk istismarından suçlu bulundu. Üvey kızına tecavüz edip hamile bırakan savaş gazisi, 85 yıl hapis ve 10.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

HAMİLE KALINCA ÖĞRENDİLER

Jacob Blair Scott, kurbanın verdiği ifadeye göre istismar esnasında 14 yaşında olan üvey kızına 2016'nın başlarından 2017'nin sonuna kadar en az 30 kez cinsel tacizde bulundu. Scott'ın genç kıza tecavüzünün ardından, hamile olduğu ortaya çıkınca istismar sona erdi. Mağdurun annesi, kızının tecavüzcü kocasının ellerinde katlanmak zorunda kaldığı hastalıklı tacizi ancak kurbanın ablası onu hastaneye götürdüğünde öğrendi.

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İNTİHAR SÜSÜ VERİP KAÇTI

silah

Olayın ortaya çıkmasının ardından Scott, teslim olması gerekirken intihar süsü vererek ortadan kayboldu. Alabama'daki Orange Beach sahilinde, Scott'ın küçük teknesi bulundu. Teknede bir silah ve bir intihar notu buldular ama bir intiharın gerçekleştiğini doğrulayan çok az adli kanıta ulaştılar.

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TAKMA İSİM KULLANDI

Yetkililer, bir haftadan fazla bir süre Meksika Körfezi'nde bir ceset aradıklarını ancak hiçbir şeyin bulamadıklarını söyledi. Takma adla yaşayan Scott, iki yıl sonra Oklahoma'daki bir karavan parkında yaşadığı yerde yakalandı.

85 YIL HAPİS CEZASI

Bu hafta gerçekleşen mahkemede Scott, 85 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 10.000 dolarlık bir ödeme yapması emredildi. Mahkemede üvey kızı aylar süren istismarın detaylarını gözyaşları içinde anlattı ve bebeği doğurduğunu da belirtti.

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GENÇ KIZI SUÇLADI

Scott, aslında böyle biri olmadığını söyleyerek zihinsel durumunu, travma sonrası stresi, başarısız ilişkisini ve hatta üvey kızını olanlardan dolayı suçladı. Mississippi, Moss Point'ten Scott, Irak'ta görev yaparken aldığı yaralar nedeniyle 2011 yılında Mor Kalp ile ödüllendirilmiş bir savaş gazisiydi. Ancak yargıç, Scott'a inanmadığını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
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