Kendini iyice kaybetti! Köpek taklidi yapan Madonna mama kabından su içti

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna sosyal medyadaki dikkat çekici paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Son dönemde Instagram'a yüklediği "tuhaf" fotoğraf ve videolarla adından bahsettiren Madonna, bu sefer de köpek taklidi yaparak mama kabından su içtiği görüntülerini paylaştı.

Söz konusu görüntüler, ünlü yıldızın dün (10 Kasım) paylaştığı Instagram Reel videosunun bir parçasıydı.

Neon yeşili bir kazak, file çorap ve uzun çizmeler giyen Madonna ilk fotoğraflarda bir motosikletin üstünde görülürken ardından hardal ve acı sos kutusuyla çeşitli erotik pozlar verdi.

Videonun sonlarında yer alan görüntülerde Madonna'nın bir evcil hayvanın mama kabından su içtiği görüldü.

Ünlü pop yıldızı geçen ay kaşlarının rengini açtırmış ve ürkütücü bakışlar attığı fotoğraflarıyla gündeme gelmişti.

Bunun ardından Madonna, takipçilerinin "tuhaf" ve "utanç verici" bulduğu bir dizi paylaşım yapmıştı.

Hayranları ünlü pop yıldızının son videosuna da sert yorumlar bıraktı.

Birisi "Gittikçe daha da utanç verici oluyor. Senin hayranın olmak artık hiç kolay değil. Sen bir ikondun" diye yazdı.



TAKİPÇİLERİ YERDEN YERE VURDU

Bunların hiçbirisi "kışkırtıcı" ya da "farklı" değil. Etkini yitirdin. Eskiden oyunun çok ötesindeydin. Oyunu sen yaratmıştın. Tüm bunlar genç kalmak için umutsuz çırpınışların gibi görünüyor. Bu, hepimizin Madonna'dan bekleyeceği en son şeydi.

Ünlü yıldızın bir diğer hayranı da "Yine mi buradasın? Bu nedir? İkonik Madonna tarzını mahvettiğini görmek çok üzücü… Bu çöp tarzını kabul edemem. Klaslık yok… Zarafet yok…" diye tepkisini belirtti.

Madonna son dönemde estetik operasyonları abarttığı yönünde yorumlar almıştı.

Page Six'e konuşan estetik cerrahlar da ünlü pop yıldızının estetik ameliyatların "ucunu kaçırdığını" ifade etmişti.

