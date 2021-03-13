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Kendini spora veren Uğur Güneş ortalığı yıktı geçti

13.03.2021 21:38 | Son Güncelleme:
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Kendini spora veren Uğur Güneş ortalığı yıktı geçti

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldıktan sonra kendini spora veren Uğur Güneş, sosyal medyadan yaptığı peş peşe paylaşımlarla hayranlarını mutlu etmeye devam ediyor. Uğur Güneş’in yeni projesi Kanunsuz Topraklar dizisinin çekimleri çok yakında başlayacak.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 3 sezon boyunca Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş, yeni bir projeye katılmak için diziden ayrılmıştı.

Uğur Güneş, Adana’da çekimleri yapılan dizideki işini bitirdikten sonra İstanbul’a döndü. Şu sıralar adının Kanunsuz Topraklar olduğu söylenen yeni dizisine hazırlanıyor.

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UĞUR GÜNEŞ, MADENCİYİ CANLANDIRACAK

Uğur Günel, Faruk Teber’in yönetmenliğini yapacağı ve Fox TV’de ekrana gelecek olan dizide bir madenciye hayat verecek. Zonguldak’ta geçen hikâyede Davut isimli bir madenciyi oynayacak olan Uğur Güneş, şimdiden vücut kondisyonunu geliştirmiş görünüyor!

Gold Film imzalı dizinin çekimleri henüz başlamadı. Senaryosunu usta kalem Zülküf Yücel’in yazdığı dizi 1939’da geçen bir hikâye ve dizi için İstanbul’da döneme uygun bir plato kuruluyor.

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Oyuncu, instagram’dan yaptığı paylaşımlarla da hayranlarının markajında.


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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi
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