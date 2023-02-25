Kendisi küçük ama kalbi çok büyük! 15 yaşındaki Emircan’ın depremzedeler için çadır diktiği anlar duygulandırdı

6 Şubat sabahında Türkiye korkunç bir güne gözlerini açtı. Sabah saatlerinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yaraları henüz sarılamamışken 9 saat sonra bölge 7.6 büyüklüğündeki bir başka depremle sallandı. İki büyük deprem 10 ili yerle bir ederken Hatay’da 6.4 ve 5.8 büyüklüklerinde üç dakika arayla iki deprem daha meydana geldi. Güneydoğu illerinde artçı sarsıntılar devam ederken Türkiye’den ve dünyadan yardım yağdı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Diyarbakır’da yaşayan 15 yaşındaki Emircan isimli bir çocuğun dikiş makinesinin başına geçerek depremzedeler için çadır diktiği anlar sosyal medyada duygusal saniyeler yaşattı. Emircan’ın büyük bir dikkatle çadırları diktiği anlar sosyal medyadan yroum topladı.

