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  4. Kendisi küçük ama kalbi çok büyük! 15 yaşındaki Emircan’ın depremzedeler için çadır diktiği anlar duygulandırdı

Kendisi küçük ama kalbi çok büyük! 15 yaşındaki Emircan’ın depremzedeler için çadır diktiği anlar duygulandırdı

25.02.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından tüm Türkiye deprem bölgeleri için seferber oldu. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Emircan, depremzedeler için çadır diktiği anların paylaşılmasından sonra sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

6 Şubat sabahında Türkiye korkunç bir güne gözlerini açtı. Sabah saatlerinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yaraları henüz sarılamamışken 9 saat sonra bölge 7.6 büyüklüğündeki bir başka depremle sallandı. İki büyük deprem 10 ili yerle bir ederken Hatay’da 6.4 ve 5.8 büyüklüklerinde üç dakika arayla iki deprem daha meydana geldi. Güneydoğu illerinde artçı sarsıntılar devam ederken Türkiye’den ve dünyadan yardım yağdı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

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Diyarbakır’da yaşayan 15 yaşındaki Emircan isimli bir çocuğun dikiş makinesinin başına geçerek depremzedeler için çadır diktiği anlar sosyal medyada duygusal saniyeler yaşattı. Emircan’ın büyük bir dikkatle çadırları diktiği anlar sosyal medyadan yroum topladı.

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deprem sosyal medya

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