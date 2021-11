Kendisinden 14 yaş küçük Pete Davidson’la aşk yaşayan Kim Kardashian, otele girerken görüntülendi

Kim Kardashian, son günlerde yaptığı işlerden çok özel hayatıyla gündemde. Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West’le boşanma aşamasında olan televizyon yıldızının adı Pete Davidson ile anılıyor. İkilinin geçtiğimiz günlerde bir eğlence parkında çekilen fotoğrafları yayınlandı. Sonrasında ise Kim Kardashian ve Pete Davidson'ın salı gecesi baş başa yemek yediği ileri sürüldü.

Keeping Up with the Kardashians programıyla yıldızı parlayan Kim Kardashian ve Pete Davidson çifti, geçtiğimiz günlerde Saturday Night Live adlı programda yayınlanan bir skeçte dudak dudağa poz verdi. Kendisinden 14 yaş küçük Pete Davidson ile aşk yaşadığı iddialarına henüz yanıt vermeyen Kim Kardashian, bir otele girerken objektiflere yakalandı.

Akşam yemeği sonrasında New York’ta bir otele girerken görüntülenen Kim Kardashian’ın otelde kiminle buluştuğu bilinmiyor. Magazin basınına göre, 41 yaşındaki yıldız kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Pete Davidson ile buluştu. Insider’a konuşan isimsiz bir kaynağa göre ikili çok iyi anlaşıyor.